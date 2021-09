Spionagesoftware Pegasus : Apple kämpft mit Sicherheitslücke

Eine Sicherheitslücke hat Nutzer von iPhones und anderen Apple-Produkten monatelang anfällig für Hacking-Angriffe gemacht. Eine Gruppe von Forschern fand jetzt eine Sicherheitslücke, die es erlaubte, die Geräte über Apples Kurzmitteilungsdienst iMessage mit der berüchtigten Spionagesoftware Pegasus zu infizieren. Die dabei eingesetzte Methode ist besonders heimtückisch, denn sie erlaubt sogenannte „Zero-Click“-Angriffe. Das heißt, Pegasus kann auf einem Gerät eingeschleust werden, ohne dass der Nutzer davon etwas mitbekommt oder etwas tun muss, also etwa auf einen Link in einer Kurzmitteilung oder einer E-Mail klicken.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Ist die Pegasus-Software auf einem iPhone, kann sie zum Beispiel die Kamera und die Mikrofone einschalten und Inhalte wie Standortdaten, Kurzmitteilungen oder E-Mails an diejenigen weitergeben, die das Gerät ausspionieren wollen. Die Forscher haben die Sicherheitslücke nach eigener Aussage in der vergangenen Woche an Apple gemeldet, und am Montag hat Apple ein Software-Update veröffentlicht, um die Lücke zu schließen. Nutzern wird empfohlen, ihre Geräte umgehend zu aktualisieren.