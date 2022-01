Labore für Corona-Tests : Soll ich investieren, oder doch nicht?

Aktualisiert am

Eine Labor-Mitarbeiterin nimmt eine Trägerplatte aus einem PCR-Testgerät für Echtzeit-Tests. Bild: dpa

Die PCR-Labore in Deutschland stehen vor schwierigen Investitionsentscheidungen: Im Moment können sie sich vor Arbeit kaum retten – aber bleibt das so? Viele Laborbetreiber könnten alsbald vor Umsatzeinbrüchen in Millionenhöhe stehen.