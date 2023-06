Pat Gelsinger : Intels Milliarden-Dollar-Mann

Pat Gelsinger hat eine Mission: Er will Intel in der Chipbranche wieder nach oben bringen – um jeden Preis.

Es ist genau 20 Jahre her, dass Pat Gelsinger sein Schlüsselwerk vorgelegt hat. Der heutige Intel-Chef hatte mit einem Kollegen bereits ein vielbeachtetes Buch über das Programmieren von Computerchips veröffentlicht, als er 2003 „Ausgleich zwischen Glauben, Familie und Arbeit“ herausbrachte. Ein schmales Bändchen mit gewichtigem Inhalt. Drehte es sich doch um die entscheidende Frage: Was ist im Leben wirklich wichtig? Gelsinger, damals noch der aufsteigende Stern am großen Himmel der Hochtechnologie, war auf der Suche nach Antworten – und die, wird er Jahre später in einem Gespräch sagen, sollte er finden.

Falls er Zeit dazu hat, könnte er dieser Tage wieder öfters in seinem kleinen Buch lesen. Denn Gelsinger ist auf einer Mission. Seit er im Februar 2021 an die Spitze des einstmals größten Halbleiterherstellers der Welt gerückt war, will er nichts weniger, als den Konzern wieder dorthin bringen, woher er einst gekommen war: nach ganz oben.