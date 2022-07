Parmesan : Italiens Hartkäse wird französisch

Aktualisiert am

Der weltgrößte Milchproduzent Lactalis, auch in Deutschland bekannt für Marken wie Mozzarella von Galbani oder Schnittkäse von Leerdammer, setzt in Italien seine Einkaufstour fort – eine durchaus heikle Angelegenheit.

Der französische Käse- und Milchriese Lactalis setzt seine Einkaufstour in Italien fort und übernimmt den Käsehersteller Ambrosi in Casteneldo bei Brescia. Dies gaben beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Damit wird nun ein führender und traditionsreicher Anbieter von Parmesan und Grana Padano, dem populären Hartkäse aus der italienischen Po-Ebene, französisch.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Man habe sich „für ein anderes Familienunternehmen entschieden und Lactalis die zukünftige Entwicklung der Ambrosi-Käse anvertraut“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Giuseppe Ambrosi, und ergänzte: „Diese Entscheidung ist die beste Erfolgsgarantie für die Mitarbeiter unserer Gruppe und für unsere Produkte.“ Der Lactalis-Konzern habe gezeigt, dass er den Erhalt und die Weiterentwicklung italienischer Unternehmen meistern könne.