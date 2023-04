Das Parlament in Bern lehnt die Staatsgarantien für die Credit Suisse aus Protest ab. Das ist eine herbe Ohrfeige für die Regierung. Die Übernahme durch die UBS gerät damit jedoch nicht in Gefahr.

Der Absturz der Credit Suisse (CS) und deren staatlich arrangierte Übernahme durch die UBS schlägt in der Schweiz weiterhin hohe Wellen. „Die Schweiz hat ihren Ruf massakriert“, sagte Gerhard Andrey, Abgeordneter der Grünen in der großen Kammer des Parlaments (Nationalrat), im Rahmen der zweitägigen Sondersitzung des Parlaments zum umstrittenen CS-Rettungsmanöver. Die Schaffung einer „Mega-UBS“ sei eine große Gefahr für die Schweiz. Falls die Übernahme schiefgehe, liege das Risiko beim Steuerzahler; gelinge sie, gehörten die Gewinne der UBS, kritisierte Andrey, dessen Partei im Schulterschluss mit der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) und den Sozialdemokraten (SP) ein Protestzeichen an die Regierung abfeuerte: Mit den Stimmen dieser drei Parteien lehnte der Nationalrat in der Nacht zum Mittwoch die Finanzgarantien von 109 Milliarden Franken ab, mit denen der Schweizer Staat die Notfusion der beiden Großbanken ermöglicht.

In der kleinen Kammer des Parlaments (Ständerat), in dem die Kantone ihre Interessen vertreten, hatte zuvor eine Mehrheit der Abgeordneten zähneknirschend für die staatliche Rückendeckung gestimmt. Im Verlauf des Mittwochs versuchten National- und Ständerat einen Kompromiss zu finden. Doch das misslang. In der zweiten Abstimmung im Nationalrat gab es 103 Nein-Stimmen, 71 Ja-Stimmen und acht Enthaltungen.