Pariser Autosalon : Stellantis, Renault und die Flucht ins Elektrozeitalter

Aktualisiert am

Die Autohersteller aus Frankreich ringen mit Altlasten. Noch sind Renault und Stellantis zu sehr damit beschäftigt, die Grundlage für Erfolge in der Elektromobilität zu legen.

Jahrelang war der Pariser Autosalon, ausgetragen in geraden Jahren im Wechsel mit der in ungeraden Jahren stattfindenden deutschen IAA, eine der größten Automessen Europas. Doch die an diesem Montag be­ginnende Veranstaltung wird nur noch ein Schatten ihrer selbst sein.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Viele Autokonzerne haben abgesagt. Der Lokalmatador Renault und der Stellantis-Konzern mit seinen französischen Marken Peugeot, Citroën und DS bleiben fast unter sich. Außer ihnen kommen Mercedes-Benz und chinesische Anbieter wie BYD mit ihren neuen Angeboten für Europa.

Renault will die Bühne nutzen, um Faszination für die künftige Modellpalette zu kreieren. In deren Zentrum steht die Wiederauflage des R5, von dem schon Designstudien präsentiert wurden. Auf der Messe wiederauferstehen soll auch der legendäre R4, dieses Mal als ein optisch aufgemotztes Crossover.