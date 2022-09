Papst trifft Manager : Wie Unternehmer in den Himmel kommen

Der Papst redet in einer Audienz den italienischen Industriellen und Managern ins Gewissen. Am Ende gibt er der Wirtschaft seinen Segen.

Es war nicht die typische Pilgergemeinde, die am Montag von Papst Franziskus im Vatikan empfangen wurde: Der Kirchenstaat ließ den italienischen Industrieverband Confindustria erstmals seine Generalversammlung in der Versammlungshalle „Paul VI.“ abhalten und verband dies mit einer Audienz beim Heiligen Vater. Mehr als 5000 Unternehmer und Manager, die ihre Familien mitbringen durften, strömten in die große Halle. Viele Menschen drängten sich um den im Rollstuhl fahrenden Franziskus, um seine Hand zu berühren.

In seiner Ansprache kam das Kirchenoberhaupt gleich auf den Kern seiner Glaubenslehre zu sprechen. „Wie können Unternehmer ins Himmelreich kommen?“ Reichtum könne dem Gemeinwohl dienen, doch auch „Neid, Bosheit, nicht selten Gewalt und Schlechtigkeit“ erzeugen. „Jesus selbst sagt uns, dass es für einen reichen Mann sehr schwer ist, in das Reich Gottes zu kommen“ – aber „nicht unmöglich“, fügte der Papst hinzu.

Das Teilen sei der Königsweg ins Paradies. Das gehe über die Philanthropie, wobei man nicht gleich alles verschenken müsse wie der Kaufmann Franz von Assisi, fügte der Papst hinzu und dankte dem Publikum für Spenden zugunsten ukrainischer Kinder. Als eine Form des Teilens bezeichnete er auch Steuern und Abgaben, wobei die Steuern „fair und gerecht“ sein müssten; das Steuersystem und die Verwaltung hätten „effizient zu sein und dürfen nicht korrupt sein“. Die Schaffung von Arbeitsplätzen sei ebenfalls gelebtes Teilen – vor allem für junge Menschen und Migranten. „Jeder neu geschaffene Arbeitsplatz ist ein Stück dynamisch geteilter Wohlstand.“ Die Technologie sei dagegen eine Bedrohung, wenn sie Jobs vernichte.

Kluft zwischen Spitzengehältern und Löhnen

So wie die Wirtschaft Arbeitskräfte brauche, bräuchten die Völker ihren Nachwuchs. Den „demographischen Winter“ gelte es in Italien und anderen Ländern zu überwinden. „Es gibt eine Realität – ich sage nicht, bei Ihnen –, dass Frauen rausgeschmissen werden, wenn man ihren Bauch sieht“, beklagte der Papst und rief die Unternehmer auf, diese Diskriminierung zu beenden. Zudem redete er ihnen mit dem Aufruf ins Gewissen, die Kluft zwischen Spitzengehältern und Arbeiterlöhnen nicht ins Unermessliche wachsen zu lassen. „Heute ist der Anteil des Wertes, der den Arbeitern zukommt, zu gering.“ Überhaupt sei in den Unternehmen der Kontaktverlust zwischen oben und unten sehr bedenklich. Die Manager „verbringen ihr Leben in Büros, bei Meetings, auf Reisen, auf Kongressen, und sie besuchen keine Werkstätten und Fabriken mehr“. So verlören sie den „Geruch der Arbeit“, was oft der Beginn des wirtschaftlichen Niedergangs sei.

Arbeitgeberpräsident Carlo Bonomi bat den Pontifex angesichts der schwierigen Zeiten um „einen Segen, den wir so dringend brauchen“. Er bekam ihn. Und die Unternehmerwelt spendete stehend Beifall.