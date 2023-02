Aktualisiert am

Der Hersteller der Panzermotoren appelliert an die Bundesregierung, endlich Aufträge für die Ersatzbeschaffung zu vergeben. „Wir benötigen dringend Planungssicherheit, damit wir schnellstmöglich liefern können. Dafür brauchen wir konkrete Zusagen aus der Politik“, sagte Thelse Godewerth, Arbeitsdirektorin von Rolls-Royce Power Systems, am Freitag auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens in Friedrichshafen. „Wir warten weiterhin auf die trockene Tinte, die ist noch nicht da.“ Das Unternehmen, das besser bekannt ist als MTU Friedrichshafen, gehört zum britischen Industriekonzern Rolls-Royce und ist der Hersteller vieler Bundeswehrmotoren.

Zuletzt gab es Sorge, dass MTU die Panzermotoren nicht schnell herstellen kann, wenn es Aufträge gibt. Der Mutterkonzern ist in Schieflage und fährt einen Sparkurs: Der Konzern sei eine „brennende Plattform“, warnte der neue Konzernchef Tufan Erginbilgic im Januar.

Das weckte Zweifel an der Investitionsfähigkeit der Friedrichshafener, die selbst Rekordaufträge aufweisen. Betriebsratschef Thomas Bittelmeyer sagte der F.A.Z. im Januar: „Wenn es Panzeraufträge gibt, stehen wir mit heruntergelassenen Hosen da.“

Der Vorstand wies das nun zurück. „Bei entsprechendem Auftragseingang können wir schnell und flexibel reagieren“, sagte Godewerth. Man habe mit dem Personalaufbau begonnen und 40 Stellen als Sofortbedarf identifiziert und besetzt. Zudem habe man einen zweistelligen Millionenbetrag in die Materialbeschaffung investiert.

„Wir als Vorstand von Power Systems haben ein ureigenes Interesse, uns erfolgreich und zukunftssicher aufzustellen“, antwortete der neue Vorstandschef Jörg Stratmann auf die Frage, ob er die Warnungen des Betriebsrates zurückweise.

Bittelmeyer blieb bei seiner Position: Es sei nicht logisch zu sagen, man sei ausverkauft und könne doch weitere Aufträge annehmen, sagte er der F.A.Z. am Freitag. Man sei am Anschlag und habe monatelange Lieferzeiten.

„Wir suchen dringend Leute, die wir nicht kriegen.“ Das Unternehmen greife schon auf Leihmitarbeiter aus anderen Ländern und Samstagarbeit zurück. „Es fehlen Kapazitäten in Fertigung und Montage.“ Sein sarkastischer Vorschlag: „Es muss jemand die Acht-Tage-Woche erfinden.“ Das wichtigste sei aber, dass die Politik bestelle.

Das Auftragsbuch für das laufende Jahr ist laut Konzern zu mehr als drei Vierteln gefüllt. „Unsere Auftragsbücher sind voll“, sagte Operativchef Otto Preiss. Das gehe einher mit einer hohen Auslastung der Fabriken. Der Auftragseingang von Rolls Royce Power Systems stieg im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel auf 5,2 Milliarden Euro und damit deutlich schneller als die Umsätze, die um knapp ein Viertel auf 3,9 Milliarden Euro zulegten.

Der Rüstungsbereich ist mit einem Zehntel die kleinste Sparte des Unternehmens. Ein Großteil seines Umsatzes macht der Motorenhersteller mit Notstromaggregaten. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 17 Prozent, die Marge sank von 8,8 auf 8,4 Prozent.