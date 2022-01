Pandemiebekämpfung : Die Nachfrage nach Luftfiltern geht durch die Decke

In Geschäften, Restaurants und Wartezimmern summen Millionen Luftfilter. Nur in Schulen sind immer noch kaum welche installiert. Dabei hatte der Bund eine Millionen-Finanzierung bereit gestellt.

Im Innenraum des Restaurants Ständige Vertretung an der Spree in Berlin stehen Luftfilter. Bild: dpa

Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach mobilen Luftfiltern auf ungeahnte Höhen getrieben. Nicht nur in Privaträumen, in vielen Geschäften und Wartezimmern von Arztpraxen summen heute Millionen Filter vor sich hin. Nur in Schulen nicht: Das Förderprogramm des Bundes, im Sommer eigens aufgelegt, ist gefloppt. Zwei Jahre nach dem ersten Auftreten des Virus in Deutschland gibt es noch immer kaum Luftfilter in Schulen.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz.

Die Hersteller können sich über mangelnde Nachfrage gleichwohl nicht beklagen. Im Gegenteil: Thilo Heyder vom Marktforschungsinstitut GfK, dem größten Analysehaus seiner Art in Deutschland, beschreibt eine „explosionsartige Entwicklung“. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie habe es eine sich stetig erhöhende Nachfrage nach sogenannten „Air-Treatment-Geräten“ mit Luftreinigungsfunktion gegeben. „2020 war dann ein ganz außerordentliches Jahr.“ Die Absatz- und Umsatzzahlen schossen in die Höhe.