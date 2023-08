Aktualisiert am

Vor dem für den in­ternationalen Handel wichtigen Panamakanal stauen sich die Frachter. Weil wegen einer Dürre in Mittelamerika Wasser fehlt, können weniger Schiffe als sonst den Kanal passieren. Die zustän­dige Behörde hatte die Zahl der täglichen Durchfahrten Ende Juli auf 32 Schiffe reduziert.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Normalerweise kön­nen jeden Tag 36 Schiffe durch die 80 Kilometer lange Wasserstraße zwischen dem Atlantik und dem Pazifik fahren. Vergangene Woche hatte die Kanalbehörde mit­geteilt, dass die Beschrän­kung des Verkehrs bis 2. September ver­längert werde.

Wegen der Einschränkungen bilden sich Warteschlangen auf beiden Seiten des logistischen Nadelöhrs. Ein offenbar aus einem Flugzeug aufgenommenes und auf der Plattform X (früher Twitter) geteiltes Video zeigt Dutzende wartende Schiffe ohne Fahrt.

Auch die Internetplattform Vesselfinder, die den internationalen Schiffsverkehr rund um die Welt verfolgt, zeigt aktuell eine ungewöhnliche Ballung von wartenden und ankernden Schiffen sowohl auf der atlantischen als auch auf der pazifischen Seite des Panamakanals.

Die Einschränkungen haben zu längeren Wartezeiten und zu einem überdurchschnittlichen Stau geführt. So zählt der Lieferkettendatendienst Everstream Analytics für Mitte August 135 wartende Schiffe, deutlich mehr als in den Monaten davor. Laut Everstream-Fachmann Mirko Woitzik transportieren die meisten der betroffenen Schiffe Schüttgut oder Flüssiggas, da ihre Durchfahrten relativ kurzfristig gebucht werden.

Dagegen würden die meisten Containerschiffe in der Regel Monate im Voraus gebucht und erhielten daher im Kanal Priorität. Immerhin etwa 6 Prozent des internationalen Seehandels laufen durch den Panamakanal. Transportiert werden neben Schüttgut und Flüssiggas auch Bananen, Wein, Fleisch, Kupfer, Getreide, Möbel, Lampen oder saisonale Dekorationsartikel.

Obwohl der Panamakanal zwischen zwei Ozeanen liegt, muss er durch Süßwasser gespeist werden, damit die Schiffe in den zwölf Schleusen um bis zu 26 Meter über den Meeresspiegel gehoben werden können. In der Gegend des für die Bewässerung des Kanals wichtigen Gatúnsees hat es im Frühjahr aber nur halb so viel geregnet wie normalerweise.

Daher hatte das auf Lieferkettenanalyse spezialisierte Beratungsunternehmen Everstream Analytics schon im Mai vor Einschränkungen für die Logistik gewarnt. Um Wasser zu sparen, hatte die Kanalbehörde damals angeordnet, dass Schiffe für die Durchfahrt ihren Tiefgang reduzieren müssen, sodass sie weniger Ladung transportieren können. Laut Everstream sind für jede Schiffsdurchfahrt 200 Millionen Liter Wasser nötig.

Schiffe müssen Durchfahrten reservieren

In einer Mitteilung vom 10. August empfiehlt die Kanalbehörde ihren Kunden wegen der längeren Wartezeiten dringend, Durchfahrten im Voraus zu reservieren. Sie beteuert, dass bestehende Reservierungen nicht von den aktuellen Einschränkungen betroffen seien.





Warten auf die Einfahrt in den Panamakanal: Der Trackingdienst „Marine Traffic“ zeigt unter anderem die Positionen von Frachtschiffen (grün) und Tankern (rot).

Zudem seien Reservierungen für die Schiffsklasse Neopanamax bis dahin noch nicht betroffen gewesen. Dabei handelt es sich um größere Schiffstypen, für die der Panamakanal bis zum Jahr 2016 mit breiteren Schleusen ausgebaut worden war. Täglich sollen weiter etwa 10 Durchfahrten von Neopanamax-Schiffen möglich bleiben.

Mehr zum Thema 1/

Nach der großen Dürre von 2019 bis 2020 bilden sich nun nicht zum ersten Mal Warteschlangen vor dem Panama­kanal. Zu längeren Wartezeiten kann es auch kommen, wenn Nebel oder Stürme die Navigation behindern oder wenn die Schleusen repariert werden müssen. Während der letzten Dürre im Jahr 2020 wurden die Durchfahrten auf 27 Schiffe pro Tag reduziert, die Einschränkungen waren also noch schwerwiegender als jetzt.

Da die Folgen der jüngsten Dürre sich nun aber schon seit Monaten auf den Panamakanal auswirken, dürften die Kosten für Schiffstransporte und die Wartezeiten auf internationale Lieferungen steigen. Beides bedeutet Stress für die Logistik.