Speiseöl : Palmöl-Schock verursacht Chaos

Genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Märkte für Nahrungsmittel durch den Krieg in der Ukraine extrem belastet sind, macht sich Chaos im Handel mit dem wichtigen Grundstoff Palmöl breit. Das könnte zu Engpässen bei vielen Produkten führen, von Keksen über Biodiesel bis zu Shampoo. „Gestiegene Rohstoffpreise können zu Kostensteigerungen führen, die tendenziell an den Verbraucher weitergegeben werden könnten“, warnen die deutschen Süßwarenhersteller schon.

Indonesien, der größte Produzent der Welt, hatte zunächst angeordnet, vom kommendem Donnerstag an keinerlei Palmöl mehr ausführen zu wollen. Nach einem heftigen Preissprung und Protesten rund um die Welt hieß es dann am Montag im Umfeld der Regierung, dass zunächst wohl nur die Ausfuhr höherwertiger Palmöl-Produkte auf unbestimmte Zeit verboten werde. Dies allerdings wären immer noch rund 40 Prozent der Palmöl-Ausfuhr des Inselstaates. Indonesien steht für ein Drittel des weltweiten Exports von Speiseöl.

Analysten in Singapur und Jakarta sprachen von einem „Schock“, „dramatischen Folgen für die globalen Nahrungsmittelmärkte“ und „Panik“. Denn der Rohstoff wird rund um die Erde industriell genutzt, zugleich aber von vielen Millionen Haushalten zum Frittieren gebraucht.

Wachsende Unruhe unter Lebensmittelproduzenten

Allein Indien, einer der größten Verbraucher der Erde, rechnet damit, dass seine Einfuhr von Palmöl durch einen Exportstop Indonesiens um ein Drittel fiele. „Die Ölpalme ist qualitativ und quantitativ ein unersetzlicher Öllieferant“, sagt eine Sprecherin des Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Zwar könnten auch Soja- oder Kokosöl laut dem Umweltverband WWF in einigen Anwendungsfeldern eine Alternative sein, jedoch sind diese Öle deutlich weniger ertragreich. Damit benötigen sie für dieselben Mengen noch mehr Fläche – die es aber nicht gibt. Gleichwohl legten die Weltmarktpreise anderer Ölsaaten zu. Am europäischen Terminmarkt stiegen die Rapspreise Ende vergangener Woche auf den Rekordwert von 1081 Euro.

Bei allen Lebensmittelproduzenten führt die Lage zu wachsender Unruhe. Denn allein in Deutschland werden jährlich rund 1,8 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht. Ein Bann käme für alle zur Unzeit: „Bereits vor dem Krieg in der Ukraine sind die Preise für Sonnenblumenöle und andere Pflanzenöle aufgrund der weltweit gestiegenen Nachfrage sehr angezogen, während gleichzeitig die Ernten für Raps- und Palmöl schlecht ausgefallen sind“, heißt es beim Oetker -Konzern. Weltmarktführer Nestlé erklärte, die Situation „aufmerksam“ zu verfolgen. Kekshersteller Bahlsen fürchtet zumindest kurzfristig keine Auswirkungen.

Die Lage ist auch deshalb brenzlig, weil Indonesien nicht allein dasteht. Auch andere Staaten haben schon mit Protektionismus ihre Ernten zu schützen und die heimischen Preise zu drücken versucht: Argentinien, der weltgrößte Soja-Exporteur, unterbrach die Ausfuhr Mitte März kurzfristig, um danach die Exportsteuer auf 33 Prozent anzuheben. Die amerikanische Landwirtschaftsbehörde mahnte schon eine engere Zusammenarbeit der Regierungen während des Ukraine-Krieges an, statt die Ausfuhren eigener Ernten einzuschränken. Zumal Dürren die Ernten in Argentinien, Brasilien und Kanada ausdünnten. Zusätzlich haben die Folgen Pandemie die Zahl der Landarbeiter etwa in Malaysia verringert.

Malaysia als Gewinner des Chaos'

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wies gerade auf drohende Kettenreaktionen hin: Sie fürchtet, dass die Ernte von Sonnenblumenkernen aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine deutlich geringer ausfallen werde. Bis September aber brauchen Importeure wie Indien und die Europäische Union weitere 5,4 Millionen Tonnen Sonnenblumenöl. Der Ersatz hätte Palmöl sein können, das nun aber extrem teuer ist: „Die Folgen des Konflikts könnten über den Sonnenblumenölsektor hinausgehen und sich auf andere Pflanzenöle wie Palm-, Soja- und Rapsöl auswirken“, warnte die FAO, bevor sich der weltgrößte Exporteur Indonesien abschottete.

Erster Gewinner des Chaos in Jakarta ist das Nachbarland Malaysia, der weltweit zweitgrößte Produzent. Dort stiegen die Preise für Palmöl am Terminmarkt am Montag um weitere 7 Prozent. Indonesien stellt mehr als 50 Millionen Tonnen Palmöl jährlich her, von denen rund 60 Prozent als vorverarbeitetes Produkt in den Export gehen. Seit Januar bemüht sich die Regierung unter Präsident Joko Widodo, den Preisanstieg für seine mehr als 270 Millionen Bürger zu bremsen. Er verhängte einen Obergrenze auf den Einzelhandelspreis, Zuschläge auf den Export und versprach weitere Subventionen für den heimischen Verkauf, ohne freilich den Preisanstieg bremsen zu können.

Seit Jahresbeginn wurde Speiseöl 40 Prozent teurer. Dagegen hatten in den vergangenen Wochen immer mehr Menschen protestiert. Das setzt Widodo unter wachsenden Druck, zumal das größte muslimische Land der Erde vor dem Eid al-Fitr-Fest steht, dem Fastenbrechen. Da es erstmal seit den zwei Jahren der Pandemie wieder ausgiebig gefeiert werden darf, ist die Nachfrage nach Lebensmitteln besonders hoch. „Ich werde die Umsetzung dieser Politik selber überwachen und bewerten, damit Speiseöl auf dem heimischen Markt reichlich verfügbar ist und erschwinglich wird“, kündigte Widodo an.