Otto Klepper : Ein Wanderer zwischen den Zeiten

Das Denken in Ordnungen hat sich in Deutschland auf vielfältige Weise entwickelt. Zu den weniger bekannten Vertretern gehörte mit Otto Klepper ein Mann, der, durch die Ungunst seiner Zeit bedingt, ein unstetes Leben führen musste. Er selbst beschrieb sich als einen „Zwischenzeitmenschen“. Dabei war dem im Jahre 1888 in eine Hugenottenfamilie geborenen Juristen schon in jungen Jahren ein steiler Aufstieg gelungen: Im Jahre 1928 übernahm er in Berlin die Leitung der Preußenkasse; eines öffentlich-rechtlichen Instituts, das als Zentralbank für Genossenschaftsbanken diente.

Zuvor hatte die Kasse nach einer Schilderung verschlafen gewirkt: „Der Betrieb im Innern war langsam und würdevoll. Wer nach 2–3 Uhr nachmittags vorsprach, dem wurde erklärt, dass der Betrieb sich nunmehr auf die interne Abwicklung des Tagesgeschäfts be­schränken müsste und man neue Anregungen nicht aufnehmen könnte.“ Klepper sorgte, wie der Journalist Erwin Topf schrieb, für Wirbel: „Der Hecht ist in den Karpfenteich geraten. Nun gibt es das alles: Intrigen, Aktionen, Memoranden, Cliquenwirtschaft, personalpolitische Schachzüge, Geschäfte mit Aktienpaketen, Verschwörungen, Pressepolemiken, Krach im Parlament. Im letzten Dorfkrug fluchen die Bauern noch auf Klepper.“

Der Gescholtene wollte durch Änderungen der Kriterien für Agrarkredite nichts weniger ins Werk setzen als eine Agrarreform in den Ostprovinzen des Deutschen Reiches, die von den dort dominierenden Großgrundbesitzern und ihren politischen Verbündeten als Frontalangriff auf ihre Macht aufgefasst wurde. Der Hass der Deutschnationalen und Nationalsozialisten wuchs noch nach dem Eintritt des Parteilosen in die sozialdemokratisch geführte Regierung Preußens im Jahre 1931. Als Finanzminister einer Mitte-links-Regierung auf Landesebene sah sich Klepper in der Pflicht, den wachsenden Einfluss der Extremen im Reichstag zu bekämpfen. Nach dem „Preußenschlag“ im Sommer 1932, der widerrechtlichen Entmachtung der preußischen Regierung durch das Reich, hatte er jedoch verloren. Im Frühjahr 1933 ging er mit seiner Familie, von einer Verhaftung durch die Nationalsozialisten bedroht, in ein 14 Jahre währendes Exil.

Das Schicksal Deutschlands habe Vorrang

Klepper wurde zu einem ruhelosen Wanderer, den es auf der Flucht vor Verfolgung von Finnland nach China, dann nach Paris, anschließend nach Mallorca, dann wieder nach Paris, dann in ein einsames Nest im Südwesten Frankreichs und schließlich über die Bermudas nach Mexiko trieb. Diese Odyssee führte zu einer Trennung von seiner Familie, die in den USA eine neue Heimat fand. Das Schicksal Deutschlands habe für Klepper immer Vorrang vor dem privaten Schicksal seiner Familie besessen, schreibt seine Biographin Astrid von Pufendorf. Einem dauerhaften Anschluss an politische Emigrantenkreise stand Kleppers komplizierte Persönlichkeit entgegen, die sich in Tatkraft, aber auch einer Neigung zur Einsiedelei, zur Überheblichkeit und zum Aufbrausen zeigte.

In der Fremde sortierte Klepper seine Überlegungen für ein demokratisches, marktwirtschaftliches, aber auch sozial verpflichtetes und weltoffenes Deutschland. Den Untergang des Nationalsozialismus hatte er früh vorausgesehen. Als Klepper im Jahre 1947 nach Deutschland zurückkehrte, spürte er zwar die damals gegenüber Emigranten weit verbreitete Zurückhaltung. Gleichgesinnte mit Blick auf seine Vision eines künftigen Deutschlands in Frieden und Freiheit fand er jedoch in der in Frankfurt gegründeten Wirtschaftspolitischen Gesellschaft von 1947 (Wipog), die in diesen Tagen ihren 75. Geburtstag feiert. Erster Vorsitzender der Wipog war der Jurist Rudolf Mueller. Aus seiner Kanzlei Mueller Weitzel Weisner wurde Hengeler Mueller.

Klepper betätigte sich als Zweiter Vorsitzender der Wipog. Das Ansinnen der Gesellschaft, „ihre Konzeption der deutschen und europäischen Lage in die breite Öffentlichkeit zu tragen“, führte zur Beteiligung an der Gründung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Jahre 1949. Klepper trat in die Geschäftsführung der F.A.Z. ein, aber schon im Jahre 1951 kam es zum Bruch zwischen der F.A.Z. und der Wipog. Mit der „Offenen Welt“ schuf sich die Wipog eine eigene Zeitschrift, doch Kleppers Elan wirkte gebrochen. Er fremdelte mit der Bundesrepublik, ihren Parteien und ihrer Tagespolitik, die ihm so weit entfernt schien von seiner Utopie eines besseren Deutschlands. Seinen immer schlechteren Gesundheitszustand führte er auch auf zahlreiche Enttäuschungen zurück: Die Rückkehr nach Deutschland hatte ihn nicht nach Hause geführt. Am 11. Mai 1957 starb Otto Klepper nach langer Krankheit in Berlin.