Gendern : Otto erntet Shitstorm auf Twitter

Wer beim Hamburger Versandhändler Otto bestellt, weiß es schon lange: Das Hamburger Unternehmen gendert. Der Kunde ist für die Hanseaten lange schon zur „Kund*in“ geworden. Viel schneller als andere hat Otto schon 2019 damit begonnen die umstrittene Sternchen-Sprache für sich zu entdecken. „Faire Sprache“ nennen die Hamburger das. Am Mittwoch hat es ihnen auf Twitter einen veritablen Shitstorm eingebracht.

Carsten Germis Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Ausgelöst hat die Empörung eine – wie ein Otto-Sprecher sagte – „eigentlich harmlose Antwort auf einen Tweet“. Ein Nutzer, der sich über das Gendern beklagte, hatte von Otto die Antwort erhalten: „Stimmt, so einfach ist das: Wir gendern. Und Du musst nicht bei uns bestellen.“ Mit dem in sozialen Medien üblichen Zwinker-Smiley wollte der Absender dann wohl selbst andeuten, dass er die überhebliche Botschaft nicht ganz so arrogant meinte, wie es beim Lesen rüberkommt. Schließlich ist der Kunde in der Marktwirtschaft immer noch König.

Der Ärger des twitternden Kunden allerdings wuchs. Er kündigte sein Otto-Kundenkonto. Der Shitstorm begann, die Schwarmintelligenz tobte. Das Hamburger Unternehmen war überrascht. Die Diskussion finde in der berühmten Twitter-Blase statt, hieß es in Hamburg. „Die Wogen der Empörung stehen in keinem Verhältnis zur Bedeutung.“

Nun wird das Gendern Umfragen zufolge von der großen Mehrheit der Bevölkerung, die die Grammatik kennt, abgelehnt. Auch der Rat für deutsche Rechtschreibung sprach sich für das amtliche Regelwerk der deutschen Sprache erst in diesem Jahr gegen den „Gender-Gap“ mit Sternchen oder Doppelpunkt im Wort aus. Aber Otto als Wirtschaftsunternehmen kann sich am Markt selbstredend gegen diese Ratschläge entscheiden.

Mehr zum Thema 1/

„Wir stehen für Vielfalt, Respekt und die Freiheit, unterschiedliche Meinungen zu haben“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Ein Teil dazu ist faire Sprache‘.“ Otto betont, dass die von ihm praktizierte Sternchen-Sprache auch Ausdruck der Unternehmensphilosophie sei, der Vielfalt der modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Dass Kunden deswegen in spürbarer Zahl zu Wettbewerbern ausweichen, hat Otto jedenfalls nicht feststellen können.