Onlinehandel in der Pandemie : „E-Commerce ist im Alltag angekommen“

Herr Klauke, die Corona-Pandemie hat dem Onlinehandel einen erheblichen Schub gegeben. Wie stark macht sich das bei der Otto Group bemerkbar?

Die Pandemie hat in der Tat für einen spürbaren zusätzlichen Effekt gesorgt. Wir sind aber gerade im E-Commerce schon vorher viele Jahre ungebrochen gewachsen. Im letzten Geschäftsjahr, das bei uns Ende Februar zu Ende gegangen ist, lagen wir global bei den E-Commerce-Umsätzen bei fast 10 Milliarden Euro, das sind 25,6 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2019/20. In Deutschland liegen wir bei 7 Milliarden Umsatz im Onlinehandel, das ist ein Plus von 24 Prozent. Das sind schon substanzielle Wachstumsraten. Wir sehen während der Pandemie über alle Altersgruppen hinweg einen starken Zuwachs an Neukunden. Allein unser Flaggschiff Otto hat im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 3,7 Millionen neue Kunden gewonnen, auch sehr zahlreich aus älteren Zielgruppen.