Osterloh gegen Diess : Das System VW schlägt zurück

In der Pilothalle auf dem Wolfsburger Werksgelände von Volkswagen bekommen sonst die neuen Fahrzeuge der Marke ihren letzten Schliff. Weil der Sitzungssaal im Markenhochhaus, in dem der Vorstand von VW residiert, in Corona-Zeiten zu klein ist, versammelte sich der Aufsichtsrat des Konzerns am Donnerstag dort. Wichtigstes Thema: der offen wieder aufgebrochene Machtkampf zwischen Volkswagen-Chef Herbert Diess und dem einflussreichen Betriebsratschef Bernd Osterloh.

Diess steht unter Druck. „Die Entwickler schimpfen wie die Rohrspatzen“, berichtete ein Mitarbeiter. Die Liste der Probleme ist lang. Kurz vor der Aufsichtsratssitzung sickerten interne Dokumente von VW durch, dass nur jeder dritte Golf in Wolfsburg fehlerfrei vom Band laufe. Diess habe der „Organisation von VW in kurzer Zeit zu viel zugemutet“, zitierte der „Businessinsider“, dem die Dokumente zugespielt wurden, einen VW-Insider. Kurz davor hatte dieselbe Plattform ausführlich über einen Brief des Betriebsrats berichtet, in dem sich die Arbeitnehmer über die vielen technischen Pannen und den rüden Führungsstil von Diess beklagten. An einen Zufall mag niemand glauben, dass die internen Spannungen und die Sichtweise Osterlohs ausgerechnet in den Tagen vor der Aufsichtsratssitzung bekannt wurden.

Die Stimmung im Unternehmen sei schlecht wie nie, ist in Wolfsburg von vielen zu hören. „Wenn man sich bei den Kollegen am Band umhört, findet man keinen mehr, der sich als Fan von Diess zu erkennen gibt.“ Die Unzufriedenheit mit seinem Führungsstil reicht angeblich bis auf die Ebene der Manager. Selbst Topleute hätten sich beim Betriebsrat über die schlechte Behandlung durch den Chef beschwert. „Osterloh hat ein extrem gutes Gespür für Stimmungen“, sagt einer, der oft mit ihm zu tun hat. „Und die Stimmung ist nicht gerade Diess zugewandt.“ Der Vorstandschef stoße zwar viel an, breche Strukturen auf – laufe dann aber schnell zur nächsten Baustelle und lasse die Leute allein.

„Diess geht eher auf Konfrontation“

„Diess hat keine Empathie“, sagt einer, der schon mehrere Manager an der Spitze von VW erlebt hat. „Er geht eher auf Konfrontation, wenn er etwas durchsetzen will.“ Mit Diess ist sich Osterloh einig, dass VW sich wandeln muss. Zur Elektromobilität und zur Digitalisierung gibt es keine Alternative. Doch wo Diess aufs Tempo drückt, weil er weiß, dass der scharfe Wettbewerb in der Autobranche den Markt in den nächsten Jahren grundlegend verändern wird, steht Osterloh auch mal auf der Bremse. Diess redet in der Corona-Krise vom Cash Flow und von Effizienzsteigerung, Osterloh darüber, wie die Arbeitsplätze gesichert werden können. Die Transformation der Autobranche und der Einbruch wegen der Corona-Krise verunsichern die Beschäftigten. Diese Stimmung, die Zukunftsängste und den Frust über den wachsenden Druck wegen der vielen technischen Mängel bei der Software des Golf 8 greift Osterloh auf.

Auch beim ID 3, dem ersten reinen Elektroauto der Marke und dem Prestigeprojekt von Diess, hakt es noch bei der Software. In dieser angespannten Situation will der Vorstandschef VW und die Beschäftigten mit Druck aus der Komfortzone holen, in der sich seiner Ansicht nach zu viele im Unternehmen bis ins Management hinein gut eingerichtet haben. Bereits Anfang des Jahres, als Diess in einer Rede vor Managern wieder einmal mehr Tempo und mehr Effizienz bei VW einforderte, drehte Osterloh den Spieß um: „Wer führt denn das Unternehmen?“ Seit gut zwei Jahren steht Diess an der Spitze des Konzerns, die Marke führt er seit fünf Jahren. „Da kann man nicht mehr sagen, die anderen sind schuld, wenn etwas schiefgeht“, sagen viele im Unternehmen.