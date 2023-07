Ein Fabrik in Deutschland bauen? Orafol-Chef Holger Loclair über einen jahrelangen Spießrutenlauf durch die Bürokratie und wie Ostdeutschlands größtem Mittelständler in Amerika der rote Teppich ausgerollt wird.

Sie stellen Spezialfolien her und gelten als Ostdeutschlands größter industrieller Mittelständler. Öffentlich wird Orafol gerne als Vorbild für erfolgreiches Unternehmertum nach der Wende herausgestellt. Fühlen Sie sich auch so behandelt im Alltag?

Da sage ich ganz klar Nein. Das starke internationale Engagement deutscher Mittelständler wird von unseren Nachbarn in Europa bewundert. In Deutschland jedoch wird die Rolle des industriellen Mittelstands immer mehr zu einem blinden Fleck in politischen Entscheidungsprozessen. Es wird uns zunehmend schwerer gemacht, unseren Erfolg aufrechtzuerhalten. Das empfinde ich persönlich so, und das zeigen Erhebungen, die wir nicht ignorieren sollten. Ein zweiundzwanzigster Platz in einer aktuellen Rangliste der wettbewerbsfähigsten Länder! Dass darüber viel diskutiert, aber nicht entschlossen gegengesteuert wird, ist ein Umstand, mit dem ich mich nicht abfinden möchte.