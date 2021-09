Raus aus der Drogenkrise : Immunität für Opioid-Milliardäre

Die Schurkenrolle in der Opioid-Epidemie in den USA wird oft der Familie Sackler zugeschrieben. Ihr gehört Purdue Pharma, der Hersteller von Schmerzmitteln, die weithin als Wurzel der sich immer mehr zuspitzenden Drogenkrise gesehen werden. Sie hat viel Geld mit den Medikamenten verdient, sich dabei aber im Unternehmen im Hintergrund gehalten. Dafür inszenierten sich ihre Mitglieder als Kunstmäzene und gaben viel Geld an berühmte Museen, in denen dann ihr Name prominent zu sehen war. Ein jetzt von einem New Yorker Insolvenzrichter genehmigter Vergleich dürfte wenig daran ändern, dass die Sacklers als Bösewichte und Profiteure der Opioid-Krise gesehen werden.

Purdue soll demnach in seiner heutigen Form verschwinden und in eine Art Stiftung umgewandelt werden, die Sacklers sollen in dieser Organisation keine Rolle mehr spielen und haben außerdem zugestimmt, innerhalb von zehn Jahren 4,5 Milliarden Dollar zu zahlen. Aber die Einigung sieht auch eine umstrittene Immunitätsklausel vor, die der Familie umfassenden Schutz vor gegenwärtigen und auch künftigen Klagen sichert. Und Kritiker meinen, trotz der Milliardenzahlungen könnte die Familie in einem Jahrzehnt noch reicher sein, als sie es heute ist. Der zuständige Richter Robert Drain gab selbst zu, er halte die Einigung nicht für perfekt. Aber sie sei der beste Weg, um Opfern der Opioid-Krise schnell zu helfen.