Operativer Gewinn sinkt : Vonovia verkauft Wohnungen für rund 560 Millionen Euro

Der Immobilienkonzern verdiente im ersten Quartal weniger als zuvor und will weitere Wohnungen verkaufen. Eine Abschreibung sorgt für ein deutliches Minus unter dem Strich.

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia reagiert mit dem Verkauf von Wohnungen auf die Folgen gestiegener Zinsen, explodierender Baukosten, hoher Energiepreise und sinkender Gewinne. Vonovia veräußerte ein Immobilienpaket mit 1350 Wohnungen für rund 560 Millionen Euro an den Investor CBRE Investment Management, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Verkaufspreis liege nur knapp unter dem Buchwert. Die Transaktion „untermauert die Werthaltigkeit unseres Portfolios“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch.

Doch dessen Wert sinkt wegen der Krise der Branche: Zum Ende des ersten Quartals hatte Vonovia eine außerplanmäßige Neubewertung des Gesamtportfolios vorgenommen. Der Verkehrswert des Immobilienbestands gab danach auf 91,2 (Ende 2022: 94,7) Milliarden Euro nach. Buch sprach von einer „Momentaufnahme“. Unter dem Strich schrieb Vonovia durch die Abwertung einen Verlust von rund zwei Milliarden Euro.

„Käufer und Verkäufer können sich wieder einigen“

Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) sank im ersten Quartal um 17,8 Prozent auf 462,6 Millionen Euro. Die Prognose bekräftigte Vonovia: Der Group FFO werde 2023 auf 1,75 bis 1,95 Milliarden Euro schrumpfen, nach gut zwei Milliarden Euro im Vorjahr.

Buch hatte wegen der Krise am Immobilienmarkt angekündigt, dass das Unternehmen nach dem Expansionskurs der vergangenen Jahre samt Übernahme des kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen Wohnungen verkaufen wolle. Vonovia hatte dafür Pakete mit einem Volumen von rund 13 Milliarden Euro identifiziert. Zudem versprach Buch, langfristig orientierte Investoren ins Boot holen zu wollen. Ende April hatten die Bochumer eine Minderheitsbeteiligung an einem Immobilienportfolio an den Finanzinvestor Apollo verkauft. Zusammen mit der nun verkündeten Transaktion mit CBRE habe Vonovia die Verkaufsziele für 2023 fast erreicht, betonte Buch. Vonovia könne den diesjährigen Refinanzierungsbedarf vollständig decken, ebenso wie einen wesentlichen Teil der für 2024 anstehenden Refinanzierungen.

Die Transaktionen des Branchenprimus könnten eine Signalwirkung für den kriselnden deutschen Immobilienmarkt insgesamt haben, in dem es wegen hoher Zinsen und fallender Immobilien-Preise in den vergangenen Monaten kaum noch zu größeren Verkäufen gekommen war. „Nach einem schwierigen ersten Quartal 2023 mit sehr wenig Bewegung öffnet sich der Markt vorsichtig“, sagte Buch. „Käufer und Verkäufer können sich wieder einigen.“