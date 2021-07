Mutterkonzern Stellantis : Opel will bis 2028 rein elektrisch werden

Der deutsche, nun zum Stellantis-Konzern gehörende Autohersteller Opel will von 2028 an in Europa nur noch Elektroautos verkaufen. Opel will sich in China ausbreiten und zur Steigerung der Emotion der Marke einen „Manta E“ auf den Markt bringen. Das sagte Opel-Chef Michael Lohscheller bei der Präsentation der Elektrostrategie des Konzerns, zu dem 14 Automarken von Peugeot und Citroen über Opel oder Maserati bis Fiat, Chrysler sowie Jeep gehören. Opel feiert derzeit gute Erfolge mit dem Corsa-e, der gut ein Fünftel der Verkäufe des Kleinwagens Corsa ausmacht.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Der Konzern unter Führung von Carlos Tavares verspricht, bis 2025 insgesamt 30 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Software zu stecken. Dabei soll nach den Plänen von Tavares die Rentabilität der Investitionen 30 Prozent besser sein als im Branchenschnitt.

Stellantis verspricht dazu jährliche Synergien zwischen den fusionierten Konzernen PSA (Peugeot) und FCA (Fiat-Chrysler) von jährlich 5 Milliarden Euro, womit am Ende auch die Elektrotechnik billiger werden soll. Damit soll bis 2026 eine zweistellige operative Umsatzrendite erzielt werden und der Konzern zu einem Vorbild der Ertragskraft mit Elektroautos werden.

Schon mehrere Fahrzeugplattformen entwickelt

Für eine völlig neue Modellpalette von Elektroautos hat Stellantis nach Angaben von Technik-Chef Harald Wester bereits vier unterschiedliche Elektroplattformen entwickelt. Die sollen für kleine, mittelgroße sowie große Autos oder Crossover-Modelle geeignet sein, sowie für große Geländewagen und Lieferwagen. Als Reichweite werden 500 bis 800 Kilometer versprochen, zugleich die Möglichkeit, 360 Kilometer Reichweite in 20 Minuten nachzuladen.

Mehr zum Thema 1/

Die Einführung der neuen Elektrotechnik wird je nach Marke unterschiedlich sein. Peugeot soll bereits 2023 zu 85 Prozent Elektroautos verkaufen, von 2025 an kein Modell mehr mit Elektromotor. Für die italienische Marke Fiat wird die endgültige Umstellung für den Zeitpunkt versprochen, wenn Elektro- und Benzinautos das Gleiche kosten. Bis 2030 soll in Europa insgesamt 70 Prozent des Absatzes auf Elektroautos entfallen, in den Vereinigten Staaten, wo bisher viele Geländewagen verkauft werden, dagegen erst 40 Prozent.