Opel : Der Astra kehrt nach Rüsselsheim zurück

Lange war unklar, welche Autos die zuletzt gut 2600 Mitarbeiter im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim künftig bauen werden. Dort entstehen derzeit noch Fahrzeuge der Insignia- und der Zafira-Reihen. Doch weil der Zafira ausläuft, brauchte der Standort dringend ein zweites Modell. Nun haben Opel und sein französischer Eigentümer PSA Peugeot Citroën entschieden, welche zweite Fahrzeugreihe die Rüsselsheimer Opelaner künftig herstellen werden.

Wie schon vorher gemutmaßt, handelt es sich dabei um den Kompaktwagen Astra. Bislang ließ Opel den Astra im Werk in Ellesmere Port in Großbritannien und in Gliwice in Polen herstellen. Nun wird die Fertigung aus Gliwice abgezogen und nach Rüsselsheim verlegt. Dafür werden die Mitarbeiter des polnischen Werks von Ende 2021 an leichte Nutzfahrzeuge herstellen.

Der Astra kehrt damit nach Rüsselsheim zurück. Die Modellreihe war schon zwischen den Jahren 2009 und 2015 im Rüsselsheimer Werk vom Band gelaufen. „Dies ist ein wichtiger Schritt für unser Rüsselsheimer Werk. Diese Investition ermöglicht den Betrieb in zwei Schichten und sichert die Zukunft des Rüsselsheimer Werks nachhaltig“, ließ sich Opel-Chef Michael Lohscheller in einer Mitteilung zitieren.

Nach der Übernahme durch PSA befindet sich der fast zwei Jahrzehnte lang defizitäre Autohersteller auf dem Weg der Gesundung. Im vergangenen Jahr stand ein operativer Gewinn von 859 Millionen Euro zu Buche. Zudem haben sich die Absatzzahlen zuletzt etwas erholt. Im Mai ließen die Zulassungsbehörden in der Europäischen Union gut 1 Prozent mehr Autos von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall zu. Zwischen Januar und Mai war der Absatz allerdings rückläufig, und zwar um 2,6 Prozent. Opel betont aber stets, dem Unternehmen sei Profitabilität wichtiger als Verkaufszahlen.