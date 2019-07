Aktualisiert am

Herr Lohscheller, Opel hat das dritte Halbjahr in Folge Gewinn gemacht. Ist jetzt alles gut in Rüsselsheim?

Wichtig ist, dass wir uns in der ersten Hälfte dieses Jahres noch einmal deutlich gesteigert haben und nun im Vergleich zum Vorjahr 200 Millionen Euro zusätzlich zum Konzernergebnis von PSA beitragen. Diese 700 Millionen sind ein historisches Rekordergebnis für ein erstes Halbjahr in unserer 157-jährigen Geschichte. Gleichzeitig gibt es viele Punkte, wo wir noch nicht optimal aufgestellt sind. Wir sind auf einer Reise, die gerade begonnen hat. Dass sie aber so gut verläuft, tut der Marke, den Mitarbeitern und dem Unternehmen gut. Die Arbeit macht mehr Spaß, wenn man sieht, dass dabei auch richtig gute Zahlen herauskommen.