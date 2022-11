RB-Leipzig-Chef : Oliver Mintzlaff wird Teil der neuen Red-Bull-Führung

Nach dem Tod seines langjährigen Aushängeschilds Dietrich Mateschitz als Manager bekommt der Getränkekonzern Red Bull mit Sitz im österreichischen Fuschl eine neue Führung. Franz Watzlawick, früher für Deutschland verantwortlich im Konzern, wird als Vorstandsvorsitzender das Getränkegeschäft verantworten (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr die Finanzen (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments) Sportaktivitäten einschließlich Investments.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien.

Das hat Mark Mateschitz, der Sohn des Unternehmensgründers, der Belegschaft mitgeteilt, wie Red Bull am Freitag erklärte. Mark Mateschitz hat demnach seine Rolle als Head of Organics, das ist die Erfrischungsgetränkelinie, niedergelegt.

„Die Entscheidung ist mir schwergefallen, weil die Organics by Red Bull ein Herzensprojekt von mir sind. Aber ich halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein. Ich werde mich auf meine Rolle als Gesellschafter konzentrieren, werde sie so interpretieren und mich so einbringen, wie ich das für sinnvoll und nötig erachte", wird Mateschitz in der Aussendung zitiert.

Die Führung von Red Bull sei „wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt" erfolgt. Schließlich hält die Mehrheit an weltmarktführenden Energiedrinkspezialisten die thailändische Familie Yoovidhya über die TCP Group.

Auch wird Marcus Weber (CMO Beverage Business) weiterhin die Verantwortung für das globale Getränke Marketing tragen, an Watzlawick berichten und zusätzlich die Prokura erhalten. Roland Concin, der bis dato die Abteilung „Operations“ leitete, die für Einkauf, Produktion und Logistik zuständig ist, verlässt seine Position, ebenso wie Walter Bachinger (Red-Bull-Finanzchef) und Volker Viechtbauer (Leiter Rechts- und Personalabteilung). Die drei Manager sollen aber als Berater für Red Bull an Bord bleiben. „Sie werden mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how das Board of Directors und damit letztlich uns alle dabei unterstützen, die Arbeit meines Vaters erfolgreich in seinem Sinne fortzuführen".

Bachinger und Viechtbauer werden als Geschäftsführer der Distribution & Marketing GmbH „mich persönlich unterstützen", erklärte Mateschitz. Die GmbH hält 49 Prozent der Geschäftsanteile der Red Bull GmbH halte und ist im Besitz von Mateschitz. Nach dem Ableben seines Vaters vor zwei Wochen war die Führungsfrage in dem Unternehmen, das zuletzt fast acht Milliarden Euro Umsatz mit 13.000 Mitarbeitern erwirtschaftete, ungeklärt.

Die silberblauen Dosen mit den beiden roten Stieren vor einer knallgelben Sonne sind eine Chiffre für die wertvollste Softdrink-Marke Europas – das zumindest sagt das diesjährige Ranking des Maklerkontors Brand Finance. Mit der neuen Aufstellung wird der Konzern, der neben Getränken auch im Sport und Medienwesen stark mitmischt, künftig von mehreren Köpfen gemanagt. Damit geht eine Wende im Auftreten von Red Bull einher.