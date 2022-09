VW-Chefwechsel : Diplomat statt Poltergeist

In den Neunzigerjahren hat Herbert Diess eine Zeit lang für den Autozulieferer Bosch in Spanien gearbeitet. Seither zieht es ihn immer wieder dorthin, etwa nach Kantabrien an der Atlantikküste, wo er vor zehn Jahren ein größeres An­wesen samt verfallener Villa aus dem 17. Jahrhundert kaufte. Das Gemäuer – einst Sitz des adeligen Marquis von Pico Velasco – ließ er restaurieren, inzwischen ist es als Hotel verpachtet. Auf dem ei­gens eingerichteten Instagram-Profil „picovelasco9“ sieht man Diess mit Hut auf einer Obstplantage des Anwesens, wie er beherzt in eine Birne beißt.

Für Projekte wie das Hotel in Spanien wird der 63 Jahre alte Manager in Zu­kunft mehr Zeit haben – und auch das nö­tige Kleingeld. Erst im vergangenen Jahr war sein Vertrag bis 2025 verlängert worden. Jetzt, wo alles vorzeitig aufgelöst wird, hat er Anspruch auf weitere Ver­gütung, die sich nach Schätzung mancher Beobachter über die Jahre auf bis zu 30 Millionen Euro belaufen könnte. Im VW -Konzern sind solche „goldenen Handschläge“ mit geschassten Managern nichts Ungewöhnliches.