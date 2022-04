Rüdiger Bachmann : Der Professor aus Amerika

Deutschen Volkswirten und einer Handvoll Journalisten ist der Ökonom Rudi Bachmann seit langem bekannt, der breiteren Öffentlichkeit war er es nicht. Bis neulich. Da hat Bundeskanzler Olaf Scholz Bachmann und eine Reihe von Kollegen scharf attackiert. Ihr Vergehen: Sie hatten eine Modellrechnung vorgelegt, der zufolge ein sofortiger Stopp von russischen Energieimporten Deutschlands Wirtschaftswachstum nur in einem bescheidenen Maße schrumpfen lassen würde. Der Kanzler sagte in der „Anne Will“-Talkshow, die Ökonomen lägen falsch, die Effekte mit mathematischen Modellen zu berechnen sei „unverantwortlich“.

Rüdiger „Rudi“ Bachmann hat es seitdem in die „Washington Post“ gebracht und zu einem Talkshow-Auftritt bei „Markus Lanz“, um nur die medialen Highlights zu erwähnen. Nicht schlecht für eine Ko-Autorenschaft. Die Analyse wird nur deshalb Bachmann-Papier genannt, weil er in der – der alphabetischen Reihung folgenden – Auflistung der neun mitwirkenden Ökonomen an erster Stelle steht. Die informelle Federführung hatte der Londoner LSE-Professor Ben Moll, und das Gros der Arbeit wurde an der Bonner Universität geleistet. Das Modell stammt von dem genialen Professor David Baqaee, der an der University of California lehrt. Bachmann lässt daran gar keinen Zweifel.