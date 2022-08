Ausgebuchtes Oktoberfest : „Die Amerikaner sind wieder da, auch Neuseeländer und Australier“

Aktualisiert am

Demnächst heißt es in München wieder: O’zapft is! Hotels und Wiesn-Wirte freuen sich über eine hohe Nachfrage. Sorgen wegen Corona? Gibt es nicht.

Wie gemalt: Das Oktoberfest macht sich schick, und dazu gehören auch Wandverkleidungen an den Festzelten. Bild: dpa

Nach drei Jahren Pause heißt es am 17. September um Punkt 12 Uhr am Mittag wieder: O’zapft is. Damit ist dann das 187. Oktoberfest, welches bis zum 3. Oktober läuft, offiziell eröffnet. Die Vorbereitungen auf dem Festgelände laufen auf Hochtouren. Der Einsatz scheint sich zu lohnen, denn Hotels und Wiesn-Wirte vermelden hohe Buchungs- und Reservierungszahlen.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

„Die Buchungen entwickeln sich sehr gut. Die letzten Zimmer gehen jetzt weg“, sagt Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer für Bayern des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. „Normalerweise gilt: Nach der Wiesn ist vor der Wiesn“, sagt der Verbandssprecher. Stammgäste würden direkt wieder für das nächste Jahr buchen. Da das Oktoberfest allerdings zwei Jahre in Folge pandemiebedingt ausgefallen war und auch erst vor ein paar Monaten entschieden wurde, dass es in diesem Jahr wieder eine Wiesn geben würde, hatten sich die Buchungen nach hinten verschoben.