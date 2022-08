S-Dax-Wert ohne Prüfer : Neue Schocknachrichten für die Adler Group

Das angeschlagene Immobilienunternehmen Adler Group hat anlässlich seiner Halbjahreszahlen zwei neue Schocknachrichten präsentiert. So sorgten Wertminderungen und Notverkäufe von Anlageimmobilien in der ersten Jahreshälfte für einen Verlust von 600 Millionen Euro. Zudem steht das Unternehmen nach wie vor ohne einen Wirtschaftsprüfer da, der bereit wäre, die jedes Jahr fällige unabhängige Bilanzprüfung durchzuführen. Anfang Mai hatte die bisher zuständige Wirtschaftsprüfung KPMG das Handtuch geworfen und sich als Adlers Bilanzprüferin zurückgezogen. Den Jahresabschluss für 2021 hatte KPMG zwar noch geprüft, im Prüfbericht jedoch mitgeteilt, kein Urteil über die Bilanz abgeben zu können. Seither fehlt Adler ein Prüfertestat – ein Zustand, der unbedingt geändert werden muss.

Doch das ist bei weitem nicht das einzige Problem. So hat die Finanzaufsicht Bafin Anfang August nach einer Bilanzkontrolle bei der Tochtergesellschaft Adler Real Estate festgestellt, dass das Immobilienprojekt „Glasmacherviertel“ in Düsseldorf zum Stichtag 31. Dezember 2019 um 170 bis 233 Millionen Euro zu hoch bewertet war. Adler hat dagegen Einspruch eingelegt. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) will auf der Hauptversammlung der Adler Real Estate am Mittwoch eine Sonderprüfung der Tochtergesellschaft beantragen.