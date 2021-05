Österreich öffnet Kaffeehäuser : Melange und Sachertorte unter Auflage

Aktualisiert am

Wovon viele Deutsche noch träumen, wird im Nachbarland wahr: Österreich öffnet. Die Wiener fliehen in ihre geliebten Kaffeehäuser.

Die Edelweiß-Torte gibt es noch immer. Pittoresk verpackt stehen die feinen Lebkuchen mit fruchtigem Kirsch-Marzipan „rot-weiß-rot“, gekrönt mit der Königin der Alpenblumen neben dem reichlich bestückten Kuchenbuffet auf einem Holzbrett aufgeschichtet. Vieles ist im Kaffeehaus Museum wie immer. Und doch ist vieles anders. Zum Beispiel gibt es die bekannten achteckigen Wiener Würfeluhren mit dem doppeldeutigen Motto „Wish you Normalzeit“ und Skulpturen mit Textilien von Teresa Grandits als Abstandshalter platziert.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Irmgard Querfeld ist froh, Stammgäste und andere Besucher wieder zu begrüßen. Am Mittwoch hat nach mehr als einem halben Jahr und zum dritten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie die Gastronomie in Österreich wieder geöffnet – unter Auflagen. Rein darf, wer getestet, geimpft oder genesen ist. Das wird kontrolliert. Im Museum, das nach seiner Gründung 1899 auch wegen seiner Nähe zur Oper ein beliebter Künstlertreffpunkt wurde, auf charmante Weise und mit Schmäh. Es ist ein lauer Auftakt am Vormittag, nur spärlich der Andrang. Auch im Gastgarten wohl wegen der für Mai mit zwölf Grad frischen Temperaturen.