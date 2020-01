Abgas-Skandal : „Die Zeit läuft ab sofort gegen Volkswagen“

Aktualisiert am

Das Oberlandesgericht Hamburg rügt Volkswagen: Der Konzern zwinge seine Kunden in Prozesse. In einem Schreiben regen die Richter an, dass die Diesel-Fahrer weniger für die Nutzung ihrer Fahrzeuge zahlen sollen.

Setzt sich die Auffassung der Hamburger Richter durch, müsste Volkswagen vermutlich deutlich mehr an seine Kunden zurückzahlen. Bild: dpa

Bislang spielt Volkswagen der Faktor Zeit in den Diesel-Klagen von Kunden in die Karten. Der Konzern konnte sich, gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, selbst im Falle einer Niederlage vor Gericht darauf verlassen, dass sich die Diesel-Fahrer die häufig jahrelange Nutzung ihres Auto anrechnen lassen müssen. Laufleistung und Abnutzung durch den Fahrer wirkten sich also mindernd auf die Rückerstattung des Kaufpreises aus.

Genau dieser Abzug ist dem 15. Zivilsenat am Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) ein Dorn im Auge. In einem bislang unveröffentlichten Hinweisbeschluss vom 13. Januar, welcher der F.A.Z. vorliegt, tendieren die Richter aus Hamburg dazu, der Klage eines Skoda Yeti-Fahrers gegen Volkswagen stattzugeben. Der Senat rät nicht nur zu einem Vergleich – ein solcher Beschluss soll die Parteien letztlich auf eine Entscheidung vorbereiten –, sondern er rüttelt auch an dem Prinzip der Nutzungsanrechnung (Az. 15 U 190/19).

Nach Auffassung der Richter soll der Skoda-Fahrer nur für den Zeitraum bezahlen müssen, bis er VW zur Rückabwicklung aufgefordert und damit in Annahmeverzug gesetzt hat. Über mehrere Seiten begründen die Richter, dass alles andere eine „unbillige Entlastung des Beklagten“ darstelle, zumal dieser den Kunden vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt habe.

Kunden werden in Prozesse gezwungen

Dann gewinnt der Beschluss weiter an Schärfe: Indem VW die Rückabwicklung verweigere, zwinge das Unternehmen den Kläger nicht nur dazu, Gerichtsprozesse zu führen, sondern wirtschaftlich gleichsam dazu, das Fahrzeug weiter zu nutzen. VW wäre bei entsprechend langer Prozessdauer, auf die man durchaus Einfluss habe, weitgehend oder gar vollständig von der Pflicht zur Erstattung des Kaufpreises enthoben – wenn es beim bisherigen Abzug der Gebrauchsvorteile bliebe, heißt es. Eine Stilllegung des Fahrzeugs durch den Halter, wie es in Vergangenheit andere Gerichte forderten, hält der Senat für „unzumutbar“ und für „prozess-unokönomisch“.

Den Vorstoß aus Hamburg werten Klägeranwälte als gute Nachrichten für die Kunden. Mit Blick auf die erste Verhandlung in einer Diesel–Klage vor dem Bundesgerichtshof, die für 5. Mai terminiert ist, meint Wolf von Bernuth: „Wir sind zuversichtlich, dass der BGH dies ähnlich entscheiden wird. Es wäre ja paradox, wenn VW zwar betrügt, aber wirtschaftlich trotzdem als Sieger dasteht.“

Zeit spielt gegen Volkswagen

Nach Meinung des Anwalts muss der Kunde spätestens mit Zustellung der Klage an Volkswagen keinen Nutzungsersatz mehr zahlen. „Setzt sich diese Ansicht auch bei anderen Obergerichten durch, dann läuft die Zeit ab sofort gegen Volkswagen“, sagt der Partner der Kanzlei Hausfeld, die den Rechtsdienstleister My Right in dessen Massenklagen gegen Volkswagen vertritt. Der Automobilkonzern habe damit keinerlei wirtschaftlichen Grund mehr, Vergleichsangebote unnötig lange heraus zu zögern.

Dagegen wies Volkswagen am Dienstag darauf hin, dass der Hinweis des OLG in einem frühen Stadium des Verfahrens ergangen sei. „Die Ansicht des Senats ist vorläufig und die Parteien sollen noch Gelegenheit erhalten, sich zu äußern“, sagte ein Unternehmenssprecher. Er erklärte weiter, dass es aktuell rund 300 Urteile in der Berufungsinstanz gebe, die weit überwiegend im Sinne von Volkswagen, beziehungsweise im Sinne der Händler ausgefallen seien.

Grundsätzlich halte auch das OLG Hamburg den Abzug von Nutzungsersatz für erforderlich, es erwäge aber eine zeitliche Begrenzung. Nach Angaben von VW findet die Berechnung mehrheitlich auf Basis einer Gesamtlaufleistung der Autos von 250.000 bis 300.000 Kilometer statt.

Tatsächlich ist die Rechtssprechung der Gerichte uneinheitlich. Das OLG Braunschweig, das als „Stammgericht“ von VW auch über die Musterfeststellungsklage mit rund 440.000 Verbrauchern entscheidet, hat sich schon zum Prozessauftakt im September 2019 positioniert. „Es will uns nicht einleuchten, warum die Fahrzeuge über Jahre hinweg kostenlos genutzt werden dürfen“, erklärte der Vorsitzende Richter. Eine komplett folgenlose Nutzung bezeichnete der Senat in Braunschweig als „Strafschadenersatz“. Einen solchen kenne das deutsche Recht aber nicht.