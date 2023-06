Open AI, Microsoft, Google, Meta: Das sind die Unternehmen, die in den Diskussionen um Künstliche Intelligenz (KI) in den vergangenen Monaten im Vordergrund standen. Open AI hat mit seinem Sprachmodell ChatGPT für einen Paukenschlag in der Technologiebranche gesorgt und ein Wettrüsten um KI-Systeme befeuert. Microsoft hat seine Allianz mit Open AI vertieft, während Google und Meta ihre eigenen KI-Initiativen mit erhöhter Dringlichkeit vorantreiben.

Aber auch viele andere Unternehmen wollen sich die gegenwärtige Begeisterung für das Gebiet zunutze machen, darunter Ausrüster, deren Produkte eher im Hintergrund eingesetzt werden. Das Paradebeispiel ist Nvidia .

Der amerikanische Halbleiterkonzern stellt Computerchips her, die sich gut für komplexe KI-Anwendungen eignen, und er hat in den vergangenen Tagen auf eindrucksvolle Weise unterstrichen, dass dies im Moment ein glänzendes Geschäft ist. Er hat eine Umsatzprognose gegeben, die weit über den Erwartungen lag und die Wall Street in Erstaunen versetzte.

Ein Analyst kommentierte: „Was können wir anderes sagen als einfach WOW.“ Am Dienstag erreichte Nvidia an der Börse einen Meilenstein und überschritt mit seiner Marktkapitalisierung zum ersten Mal die Marke von einer Billion Dollar. Das hat ein Halbleiterspezialist bislang noch nie geschafft.

Nvidia stieg damit in einen erlesenen Kreis auf, nur vier andere amerikanische Unternehmen – Apple, Microsoft, Googles Mutterholding Alphabet und Amazon – werden mit mehr als einer Billion Dollar bewertet. Am Mittwoch lag Nvidias Marktkapitalisierung wieder etwas unter der Billionenmarke.

Der große KI-Schub für Nvidias Geschäft kommt recht plötzlich. Noch im abgelaufenen Quartal fielen die Um­sätze des Unternehmens, für die nächsten drei Monate wird nun aber ein Sprung um 64 Prozent auf 11,0 Milliarden Dollar vorhergesagt, Analysten hatten im Durchschnitt nur mit 7,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Vorstandschef Jensen Huang jubelte über „unglaubliche Aufträge“, die sein Unternehmen derzeit bekommt, vor allem von Spezialisten für Cloud-Computing und von Internetkonzernen. Als Beispiele für Kunden hob er Microsoft, Google, Amazon und Meta hervor. Jensen nannte die Einführung von ChatGPT und den darauffolgenden Rummel um KI einen „iPhone-Moment“, in Anspielung auf das einst bahnbrechende Smartphone von Apple.

Nvidias euphorischer Ausblick lenkte den Blick an den Finanzmärkten verstärkt auf andere Unternehmen, die Nutznießer sein könnten. Zum Beispiel TSMC , den aus Taiwan stammenden Giganten in der Auftragsherstellung von Chips, der unter anderem Nvidia beliefert, oder den europäischen Chipausrüster ASML.

Auch der Aktienkurs des amerikanischen Nvidia-Wettbewerbers AMD profitierte, er hat sich seit Jahresanfang fast verdoppelt. Wie Nvidia baut auch AMD spezielle Prozessoren, die mehrere Aufgaben nicht wie üblich nacheinander, sondern gleichzeitig abarbeiten können, was sie besonders leistungsfähig macht und innerhalb kürzester Zeit größtmögliche Datensätze verarbeiten lässt. Auch AMD greift für die Fertigung auf TSMC zurück.

Umgekehrt verlieren nun Unternehmen an Boden, die derzeit nicht an vorderster Front der KI-Entwicklung gesehen werden. Intel hat sich in diesem Jahr an der Börse viel schlechter geschlagen als Nvidia und AMD. Bis vor wenigen Jahren war Intel der am höchsten bewertete amerikanische Halbleiterkonzern, heute hat Nvidia eine fast achtmal so hohe Marktkapitalisierung.

Ein anderes Unternehmen, das schon seit einiger Zeit auf KI setzt, ist der Kreativsoftwareanbieter Adobe. Er hat unter der Bezeichnung Sensei AI eine eigene Technologie entwickelt. Sie wurde erst in seine Analyseinstrumente zur Auswertung des Datenverkehrs im Internet und dann auch in die Kernprodukte wie Photoshop, Lightroom oder Illustrator inte­griert.

Im vergangenen Herbst schaltete das Unternehmen noch einen Gang höher, sodass Produktvorstand Scott Belsky in seinem Blog von der nächsten Welle KI-basierter Produkte schrieb – samt der dazugehörigen digitalen Sicherheits- und Verifizierungsinstrumente, mit de­nen sich manipulierte Bilder, Videos oder gar Filme durch wenige Mausklicks aufspüren lassen. Ein halbes Jahr später schwappt diese Welle auf die Märkte.

Im März stellte Adobe ausgewählten Testnutzern erste Probeversionen von Firefly zur Verfügung – einer sogenannten generativen KI, mit der sich über die hauseigene Stockfoto-Plattform aus Worten und Erklärungen detailreiche Bilder und Grafiken generieren lassen. Damit ist Adobe nicht allein. Der Social-Media-Dienst Tiktok bietet seinen Nutzern einen Videoeffekt, der ebenfalls Bilder auf Basis von Texteingaben generiert.

Auch die von Open AI entwickelten Programme Dall-E und Dall-E 2 sowie Midjourney aus dem gleichnamigen amerikanischen Software-Lab oder Stable Diffusion von der Universitären Münchner Forschungsgruppe CompVis können Computern das Sehen beibringen und aus Worten Bilder machen. Dafür sind spezielle KI-Systeme nötig. Sie sind technisch so aufgebaut, dass sie zumindest in ihren Grundzügen einem Gehirn nachgeahmt sind. Waren für den Einsatz dieser digitalen Werkzeuge vor wenigen Jahren noch riesige Supercomputer nötig, läuft ein Open-Source-System wie das von Stable Diffusion auf jedem ordentlich ausgerüsteten PC oder Smartphone.

Die KI-Welle schürt derzeit auch Goldgräberstimmung in der Start-up-Szene. Nach Angaben des Analysedienstes Crunchbase engagierten sich in den vergangenen drei Monaten Investoren mit 7,1 Milliarden Dollar bei jungen Unternehmen, die in der einen oder anderen Art mit KI zu tun haben.

Der Datendienstleister Statista schätzt, dass in diesem Jahr global mehr als 200 Milliarden Dollar mit KI-Produkten er­löst werden – Ende des Jahrzehnts könnten es mehr als 1800 Milliarden Dollar sein. Die momentan führenden Un­ternehmen kommen allesamt aus den USA und China. Europa und Japan gelten bisher als wichtige Forschungszentren.