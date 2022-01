Mergers & Acquisitions 2021 : Deutschland im Übernahmefieber

Als DDR-Betriebe privatisiert wurden, schoss die Zahl der Übernahmen in die Höhe. Abgesehen davon aber gab es noch nie so viele Deals mit deutscher Beteiligung wie im vergangenen Jahr, wie aus aktuellen Berechnungen hervorgeht.

Der Schriftzug des Wohnungsunternehmens Vonovia an der Firmenzentrale in Bochum Bild: dpa

Der deutsche Markt für Fusionen und Übernahmen hat im vergangenen Jahr so viele Transaktionen erbracht wie noch nie – wenn man von der Sonderzeit der Privatisierung von DDR-Betrieben in den 1990er-Jahren absieht. Im vergangenen Jahr gab es etwa 3000 Transaktionen mit deutscher Beteiligung – in denen also entweder der Käufer oder das Zielunternehmen deutsch war oder beide es waren.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft.

Die Zahl lag um mehr als die Hälfte über jener im Vorjahreszeitraum, der durch den Corona-Ausbruch belastet war – und auch weit über dem Wert des letzten Prä-Pandemie-Jahres 2019, das knapp 2300 Transaktionen gesehen hatte. Das hat die Beratungsgesellschaft Oaklins berechnet, die auf das Geschäft mit Mergers & Acquisitions (M&A) spezialisiert ist. Auch die munteren Jahre um die Jahrtausendwende – mit der ersten Internetwelle („Dotcom-Boom“) – erreichten demnach nicht die jetzige Aktivität; damals lagen die Jahreswerte um die 2000er-Marke herum. In einer Langzeitbetrachtung übersteigt die jüngste Zahl den Durchschnittswert seit 1998 um gut drei Viertel.