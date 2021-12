Novavax : Der Impfstoff für Impfskeptiker

Aktualisiert am

An Impfstoffen gegen das Coronavirus wird weiterhin intensiv geforscht. Der neue Hoffnungsträger von Novavax könnte sogar eine neue Zielgruppe erreichen.

Vakzin für Skeptiker? Der Impfstoff von Novavax könnte bald in der EU auf den Markt kommen. Bild: AFP

Dass sich die Menschheit zu wenig Mühe mit Corona-Impfstoffen gibt, kann man wirklich nicht behaupten. Allein die Weltgesundheitsorganisation (WHO) listet derzeit 326 solcher Projekte in der ganzen Welt auf. Nach Angaben des Pharmaverbandes VFA dürften es sogar mindestens 338 sein. Im Fokus hierzulande stehen vor allem die in der Europäischen Union schon zugelassenen und gut wirksamen Vakzine von Pfizer/Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Johnson­ & Johnson.

Milliarden Menschen haben sie und andere Stoffe schon gespritzt bekommen. Angesichts der neuen von der WHO als „besorgniserregend“ eingestuften SARS-CoV-2-Variante Omi­kron und auch angesichts der Sorgen von Impfskeptikern stellen sich jedoch jetzt Fragen: Wirken die vorhandenen Impfstoffe noch, können sie angepasst werden? Und gibt es auch jenseits der relativ neuen Impfstoff-Technologien Wirkmechanismen, die Hightech-Kritiker überzeugen könnten?

Von den Hunderten Projekten könnte eines zumindest eine gute Antwort auf die letzte Frage bieten. Das Unternehmen Novavax ist mit seinem Vakzin schon weit gediehen, eine Zulassung in der EU könnte bald bevorstehen. Mitte November haben die Amerikaner einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gestellt. Es handelt sich – im Gegensatz zu den auf dem Markt befindlichen Produkten – um eine vergleichsweise traditionelle Technologie.

Schon vor Corona bewährt

Statt auf mRNA oder auf Vektorviren setzt Novavax mit seinem Mittel Nuvaxovid auf einen sogenannten Totimpfstoff. Diese Kategorie trägt mit ihrem Namen dem Umstand Rechnung, dass sie keine „lebenden“ Viren enthält. Vielmehr nutzt sie Virusproteine, im Fall von Corona einige Mikrogramm eines ausgewählten Proteins von SARS-CoV-2. Dieser Eiweißstoff wird nicht direkt aus dem Coronavirus gewonnen, sondern in Nanopartikel-Technologie gentechnisch produziert. Ein Wirkverstärker, im Fachjargon Adjuvans, alarmiert das Immunsystem direkt nach der Impfung: Es wird dann besonders aufmerksam für das gespritzte körperfremde Protein und setzt die Abwehr in Gang, die dann auch die eigentlichen Viren bekämpfen kann.

Experten wissen, dass sich Impfstoffe mit Virusprotein schon vor Corona gegen Krankheiten bewährt haben – unter anderem gegen Hepatitis B und Grippe. Auch deshalb gilt das Novavax-Mittel als „Impfstoff für Impfskeptiker“. Nicht für diejenigen, die eine Impfung generell ablehnen. Sondern für diejenigen, die unter anderem an der Boten-RNA-Technologie zweifeln, selbst wenn gute Argumente für sie sprechen. Es könnte also ein Impfstoff für den Bayern-München-Profi Joshua Kimmich sein, der mit dem nach Ansicht von Wissenschaftlern irreführenden Hinweis auf „fehlende Langzeitstudien“ – weil es diese Form von Langzeitwirkungen nicht gibt – bislang eine Corona-Impfung abgelehnt hat.

Wie die vier Hersteller der in der EU schon zugelassenen Vakzine prüft auch Novavax, ob der eigene Impfstoff gegen die Omikron-Mutante des Coronavirus wirkt. Dabei geht es, wie bei sehr vielen Impfstoffen, um die Struktur des „Stachels“ (Spike) von SARS-CoV-2, mit dessen Hilfe das Coronavirus in die menschlichen Zellen eindringt. Novavax ist dabei, ein solches Spike-Protein zu entwickeln, das auf der genetischen Sequenz der Omikron-Variante basiert. Die Arbeit daran soll einige Wochen dauern, heißt es.