Impfstoff von Novavax : Das Vakzin für die Zögernden ist da

Wer mRNA-Impfstoffe für bedenklich hält, hat jetzt eine Alternative. Der Hersteller Novavax erwartet ein starkes Interesse in Deutschland.

Kein mRNA-Impfstoff: Novavax soll im Februar in Deutschland ausgeliefert werden. Bild: Reuters

Nur 25 Meilen vor den Toren von Washington D.C. befindet sich die Zentrale der Hoffnung für viele Impfstoffskeptiker. Im Hauptstadt-Vorort Gaithersburg, inmitten eines kleinen Clusters von Biotechfirmen, hat Novavax seinen Sitz. Das bis zur Corona-Pandemie weithin unbekannte Unternehmen ist inzwischen in aller Munde und sein Produkt bald auch in vielen Oberarmmuskeln. Kurz vor Weihnachten ließ die EU-Kommission das Vakzin namens Nuvaxovid als fünften Impfstoff gegen das Coronavirus zu. Inzwischen sind die ersten Lieferungen hierzulande angekommen und dürften verimpft werden – voraussichtlich schon in dieser Woche.

Dass direkt an Gaithersburg die drittgrößte Stadt im US-Bundesstaat Maryland grenzt, Germantown, ist reiner Zufall und doch irgendwie auch bezeichnend. Gerade in Deutschland wartet mancher sehnsüchtig auf das Produkt von Novavax. Wer die bisherigen Techniken der Covid-19-Impfstoffe – gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse – für zu neu und auf lange Frist betrachtet für unsicher hält, der könnte eine Alternative wie Novavax schätzen.