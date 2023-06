Nostalgisches Einkaufen : Wo das Kaufhaus noch funktioniert

Die Macy's-Filiale am Herald Square in New York Bild: AFP

Die Entstehung der Warenhäuser zählt wohl bis heute zu einer der größten Umbrüche in der Geschichte des Einzelhandels. Zuvor galt der Markt als kleinteilig, vor allem Familienbetriebe mit wenig Personal - das in der Regel mit den Kaufmannsfamilien unter einem Dach wohnte - betrieben die Geschäfte. Kunden kauften ihre Waren meist nur in einem Geschäft, die Auswahl galt als dürftig, Einkäufe konnten angeschrieben werden - und wurden zum Teil erst Wochen später bezahlt. Und die Preise galten als hoch - da die Geschäfte nur so überleben konnten. Mit den Warenhäusern, die zunächst vor allem in Frankreich entstanden, änderte sich das: Das Sortiment wurde breiter, die Unternehmen konkurrierten um den besten Festpreis.

In Deutschland entwickelte sich das Warenhaus, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, zwar deutlich später - trotzdem führte die neue Konsumform auch hier dazu, dass sich ein neuer städtischer Handel entwickelte. Die kleinen Ladengeschäfte wichen den großen Konsumtempeln. In Berlin eröffnete die Familie Wertheim im Jahr 1894 das erste Warenhaus.