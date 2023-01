Milliarden für die Autobranche : Pokern um die Batteriefabrik von Northvolt

Hochtechnologie bald auch in Deutschland?: Forschungsabteilung von Northvolt in Schweden Bild: via REUTERS

Das Städtchen Heide in Schleswig-Holstein rühmt sich, den größten Marktplatz Deutschlands zu ha­ben. Künftig wird man im Kontext mit Heide eher an eine Batteriefabrik denken, jedenfalls wenn alles so läuft, wie Northvolt es sich wünscht. „Make oil history“ lautet der Slogan des schwedischen Start-ups, das Batterien mit grünem Strom und einem hohen Recyclinganteil klimafreundlich herstellen will. Für dieses Ziel hat es seit der Gründung im Jahr 2017 mehr als 8 Milliarden Euro Eigenkapital eingesammelt.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.





Jetzt wollen die Schweden in Heide 4,5 Milliarden Euro investieren, um eine Fabrik mit 3000 Arbeitsplätzen zu bauen. Das Projekt wäre die Keimzelle für ein „clean energy valley“, sagte Northvolt-Gründer Peter Carlsson, als er im vorigen Frühsommer seine Pläne in Hamburg vorstellte: Hier soll aus dem Nichts etwas Großes entstehen, wie einst im Silicon Valley.