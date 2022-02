Metall für Batterien : Tüfteln an Element 41

Hier ist Niob zu finden: Am Ya-Mirim-Fluss in der Nähe von Sao Gabriel da Cachoeira Bild: Lalo de Almeida/Folhapress/Panos/VISUM

Der Stoff, aus dem die Träume von ultraschnell aufladbaren Fahrzeugbatterien sind, heißt Niob. Das chemische Element mit der Ordnungszahl 41 im Periodensystem hat einige Eigenschaften, die schon seit einiger Zeit in der Bautechnik zum Tragen kommen. Das aus Mineralien gewonnene Metall verleiht zum Beispiel Stählen als Legierungszusatz eine wesentlich höhere Festigkeit und Zähigkeit. Daneben wird es für verschiedene ganz spezifische Zwecke verwendet. So ist Niob in den höchsten Wolkenkratzern der Welt ebenso anzutreffen wie im größten Teilchenbeschleuniger der Welt oder in den Raketen von Elon Musk.

Niob müsste ein boomendes Geschäft sein, um das sich Konkurrenten auf der ganzen Welt reißen, könnte man annehmen. Doch die Realität ist eine andere. Für die Anwendungen werden lediglich kleine Mengen des Metalls benötigt. Die globale Nachfrage für Niobprodukte lag im vergangenen Jahr bei lediglich rund 110.000 Tonnen. Mehr als drei Viertel dieser Nachfrage werden von einem einzigen Unternehmen gedeckt, der Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Der brasilianische Weltmarktführer mit Sitz, Mine und Werk mit rund 2000 Mitarbeitern im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais erforscht das Metall seit fast 60 Jahren und stellt heute in aufwendigen Verfahren eine Palette verschiedener Produkte auf der Basis von Niob her, die in die ganze Welt exportiert werden.