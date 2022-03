Neustart der Konzertbranche : Das Ende der Stille

Aktualisiert am

Die Kapazitäts- und Zugangsbeschränkungen sollen auch in Deutschland wegfallen. An Festivals und Tourneen mangelt es nicht. Doch von Normalität ist die Konzertwelt immer noch weit entfernt – und die Probleme häufen sich.

Billie Eilish in New York: Für Juni sind Deutschland-Konzerte geplant. Bild: Laif

Bastian Hartmann ist dieser Tage ein gefragter Mann. „Ich habe jetzt schon mehrfach von unbekannten Nummern Nachrichten nach dem Motto ‚Du bist doch Tontechniker, hast du zu diesen Daten Zeit‘ erhalten“, berichtet der Münsteraner. „Anfangs dachte ich an Spam, doch anderen Selbständigen geht es auch so.“ Manche Unternehmen klapperten offenbar einfach ihre Listen ab – keine persönliche Anrede, Hauptsache, irgendwer sagt zu.

Die Personalnot ist groß. Das gilt für Techniker, Tour-Manager, Sicherheitsleute, Gastro-Mitarbeiter und andere Gewerke. Doch der Engpass ist nur ein Problem für die gebeutelte Konzertbranche. Zwei Jahre Ausnahmezustand liegen hinter ihr. Zwei Jahre, in denen hierzulande an ein ansatzweise normales Tour- und Festivalgeschäft nicht zu denken war. Abstandskonzerte und einige wenige normale Shows im Sommer sowie die kurze Episode im vergangenen Herbst, als unter 2-G-Bedingungen fast so etwas wie Normalität herrschte, waren nur ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Nun soll es wirklich wieder losgehen – aber unter welchen Vorzeichen?