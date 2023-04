Aktualisiert am

Weitgehend unbeachtet konnten Stefan Weickert und seine Richterkollegen in den vergangenen zweieinhalb Jahren ihrer Arbeit nachgehen: Daten auswerten, viele Zeugen anhören und mit Sachverständigen über die Funktionalität der Abgasreinigung in Motoren sprechen. Doch seitdem die Wirtschaftsstrafkammer vor wenigen Wochen das baldige Ende der Beweisaufnahmen im Audi -Prozess mitteilte und ihre vorläufige rechtliche Einschätzung kundgab, war klar: Das Strafverfahren gegen den langjährigen Konzernchef Rupert Stadler und zwei weitere Angeklagte vor dem Landgericht München II geht in die entscheidende Phase.

Folgerichtig sind an diesem Dienstag wieder Fernsehkameras vor der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim aufgebaut. Die Aufmerksamkeit des gut gefüllten Zuschauerraums im Sitzungssaal ist zunächst auf Stadler gerichtet. Der frühere Topmanager wirkt konzen­triert, im Gespräch mit seinen Anwälten aber dennoch gelöst. Die Frage, die viele bewegt: Wird Stadler heute im Gerichtssaal ein Geständnis abgeben?