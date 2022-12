Munitionskrise : Granaten für die Ukraine

Die Vereinigten Staaten versuchen, den chronischen Mangel an Munition für Kriegsgerät aller Art mit neuen Befugnissen fürs Pentagon zu beheben. Der von beiden Parteien getragene Entwurf des National Defense Authorisation Act (NDAA) gibt dem Verteidigungsministerium die Erlaubnis, Aufträge für den Kauf von Munition mit mehrjähriger Laufzeit zu geben statt den Nachschub jährlich zu genehmigen.

Die Militärausrüster sollen mit dieser finanziellen Sicherheit ihre Produktionskapazität ausweiten. Die Einkäufer des Pentagons werben schon lange dafür, diese Befugnisse übertragen zu bekommen. Die wegen der Lieferungen an die Ukraine dramatisch schwindenden Munitionsvorräte haben den Lobbyismus des Pentagons erleichtert.

Der Kongress zögerte bislang, solche Befugnisse zu gewähren. Das amerikanische Militär ist neben seiner Schlagfähigkeit für Ineffizienz und Intransparenz bekannt. Fünf Mal in Folge bestand das Militär die vom Kongress angeordnete Finanzprüfung (Audit) nicht. Im NDAA sind 2 Milliarden Dollar für die Ausweitung der Produktionskapazitäten für die Munition vorgesehen. Hinzu kommen weitere 2,7 Milliarden Dollar für deren Anschaffung. Nutznießer der jüngsten Entscheidung sind die Hersteller Raytheon, Lockheed Martin und Boeing.

Amerikaner sind großer Waffenlieferant

Insgesamt sieht der NDAA 858 Milliarden Dollar für 2023 vor. Das ist 8 Prozent mehr als im Vorjahr und 45 Milliarden Dollar mehr als sich das Weiße Haus gewünscht hatte. Allerdings hängt das Schicksal des Gesetzes davon ab, dass sich die Parteien bis 16. Dezember auf ein Haushaltsgesetz verständigen. Wenn das alles glattgeht, könnten die USA die Produktion konventioneller Artillerie-Munition (155 mm) knapp verdreifachen von jetzt 14.000 Geschossen im Monat auf 40.000 im Monat binnen der nächsten drei Jahre. Laut Defencenews haben die USA allein der Ukraine 1 Million Artillerie-Granaten geliefert. Zusammen haben die Alliierten der Ukraine Javelins (Panzerfäuste) im Umfang von fünf Jahresproduktionen und Stingers (tragbare Luftabwehrwaffen) im Umfang von 13 Jahresproduktionen geliefert.

In Deutschland ist der Munitionsmangel wohl noch gravierender. Militärvertreter schätzen den Munitionsbedarf der Bundeswehr auf bis zu 30 Milliarden Euro. Das wäre deutlich mehr als ein Fünftel des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für die Ausrüstung der Bundeswehr. Nachdem sich im Kanzleramt vor wenigen Tagen Vertreter der Rüstungsindustrie mit Politikvertretern zum Munitionsgipfel getroffen hatten, meldete Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) beim Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen höheren Finanzbedarf an – der Haushalt war erst ein paar Tage zuvor verabschiedet worden. Gleichzeitig klagen Rüstungsmanager über eine wenig transparente Bedarfsplanung. der Militärs.

Rheinmetall liefert noch in diesem Jahr

In seiner Sitzung am 30. November hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages die Vorlage für eine Beschaffung von mehr als 600.000 Schuss Mittelkalibermunition für den Schützenpanzer Puma der Bundeswehr gebilligt. Am Donnerstag teilte der Düsseldorfer Ausrüster Rheinmetall mit, dass ein Rahmenvertrag darüber abgeschlossen sei. Der Auftrag hat ein Volumen von 576 Millionen Euro, die ersten 25.000 Patronen sollen bis Jahresende abgerufen werden. Der Auftrag soll den Vorrat für die schnelle NATO-Eingreiftruppe sichern. Aber auch für Übungen und die Ausbildung der Panzergrenadiertruppe werden Patronen benötigt.

Rheinmetall hatte vor Wochen mitgeteilt, weitere Munitionskapazitäten durch die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal zu sichern. Der M-Dax-Konzern selbst hat ein großes Munitionswerk in Unterlüß in Niedersachsen, außerdem stellt das Unternehmen Munition in Südafrika und Italien her und plant es auch in Ungarn.

Unstimmigkeiten mit der Schweiz

Ein wichtiger Lieferant für Munition war auch die Schweiz, nach Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) lieferte die Schweizer Industrie zwischen Januar und Ende September Geschosse für fast 27 Millionen Franken nach Deutschland. Auch Rheinmetall hat dort Standorte, die das Unternehmen eigentlich ausbauen wollte. Doch das Vorhaben der Düsseldorfer verzögert sich.

Grund: Die Schweiz verschärfte vor gut einem Jahr das Kriegsmaterialgesetzes. Seitdem werden Auslandsgeschäfte nicht bewilligt, wenn das Bestimmungsland in einen Krieg verwickelt ist. Diese Regelung hat schon zu Spannungen mit der NATO geführt, nachdem geplante Munitionslieferungen in die Ukraine blockiert wurden. Nach Informationen des Schweizer Radios SRF und der NZZ beginnt Rheinmetall schon damit, Produktionslinien ins Ausland zu verlagern.