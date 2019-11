Neues Entwicklungszentrum : BMW steigert Batterieleistung

Zwei Tage nach der Ankündigung von Tesla, eine Batteriefabrik in Brandenburg zu bauen, hat BMW sein Batterieforschungszentrum im Norden von München vorgestellt. „Es gibt keine besseren Bedingungen, dies zu tun, als hier in Deutschland“, sagte der BMW-Vorstandschef Oliver Zipse. „Das ist der Hauptgrund, warum immer mehr Wettbewerber hier auch in Deutschland ihre Zelte aufschlagen“, fügte er hinzu, ohne den amerikanischen Elektropionier beim Namen zu nennen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, die Vorstellung des BMW-Forschungszentrums sei eine Antwort auf die von Tesla überraschend bekanntgegebene Entscheidung, bei Berlin ein Werk zu errichten: „Das Timing hätte nicht besser sein können.“

Rund 200 Millionen Euro investiert BMW in sein Kompetenzzentrum, um die Technologie der Batteriezelle voranzutreiben. Dabei hat der Münchner Autohersteller keinesfalls die Absicht, selbst Batteriezellen herzustellen, sondern will allein die Produktionsprozesse „durchdringen“, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Und dennoch sieht BMW-Chef Zipse das eigene Unternehmen auf dem Elektropfad weit vorn: „Das neue Kompetenzzentrum Batteriezelle bringt uns in eine einzigartige Position: Von der heutigen Technologie des BMW i3 ausgehend verdoppeln wir die Energiedichte unserer Batteriezellen bis 2030 und damit auch die Reichweite für unsere Kunden“, sagte Zipse. Er bekräftigte das Ziel, dass in Europa im Jahr 2021 ein Viertel aller BMW einen Elektroantrieb besitzen sollen.