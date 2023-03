Am Freitag soll Finnlands neues Atomkraftwerk in Betrieb gehen. Der Reaktor auf der Ostseeinsel Olkiluoto ist zum Symbol dafür geworden, was alles schieflaufen kann beim Bau eines solchen Kraftwerks. Vier Jahre und 3 Milliarden Euro waren dafür vorgesehen, 18 Jahre und mehr als 9 Milliarden Euro sind es geworden. Eine Katastrophe für die Eigentümer? Mitnichten. „Das ist ein großartiger Reaktor“, sagt Björn Wahlroos. Der 70 Jahre alte Manager und Unternehmer aus Finnland genießt in der nordeuropäischen Finanzbranche ein fast schon legendäres Ansehen. Und das Atomkraftwerk, das Areva aus Frankreich und Siemens aus Deutschland im Auftrag der Finnen errichtet haben, ist ihm bestens vertraut. Schließlich ist er der Aufsichtsratsvorsitzende von UPM Kymmene, einem der großen finnischen Forstkonzerne, dem rund ein Drittel der Reaktorbetreiberfirma gehört.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Wahlroos gibt sich im Gespräch mit der F.A.Z. Büro in Helsinki so aufgeräumt, als ob es die vielen Pleiten und Pannen auf der Baustelle, die Areva in höchste finanzielle Not gebracht haben, nie gegeben hätte. Genauer noch: Als ob sie ihm ein stilles Vergnügen bereiteten.