Neuer Warner-Music-Chef : Ein Youtuber wechselt die Seiten

Robert Kyncl im Mai 2022 in Berlin - damals noch in der deutschen Google-Zentrale. Bild: Jens Gyarmaty

Freundlich und zugewandt im Umgang, gut gelaunt und dynamisch, allerdings ohne sich allzu sehr festzulegen oder zu viel von sich preiszugeben: Robert Kyncl verkörpert das Ideal eines typischen amerikanischen Westküstenmanagers. Wie so viele in der noch relativ jungen Tech-Industrie hat auch er einen Migrationshintergrund: Kyncl ist in der kommunistisch geführten Tschechoslowakei geboren und aufgewachsen; er war knapp 20 Jahre alt, als der Eisernere Vorgang fiel. Für das Studium wanderte er in die USA aus, ging erst nach New York und dann nach Kalifornien.

Die Zentrale seines künftigen Arbeitgebers befindet sich nun wieder in New York: Kyncl führt vom 1. Januar an die Warner Music Group , den drittgrößten Musikkonzern der Welt, der sich Superstars wie Ed Sheeran, Coldplay, Dua Lipa oder Madonna auf die Fahne schreiben kann. Für einen Monat arbeitet er mit dem scheidenden Steve Cooper zusammen, dann hat Kyncl alleine das Sagen beim kleinsten der Majors genannten Musikriesen.