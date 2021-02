Neuer Automat in Betrieb : Hier bedienen sich Post-Kunden selbst

An neuen Automaten können Postkunden künftig Brief- und Paketmarken kaufen sowie Briefe und Pakete versenden. Für den Konzern ist das Teil eines Digitalisierungsprogramms.

Die Deutsche Post testet einen neuen Selbstbedienungsautomaten. Die „Poststation“, die zunächst an 20 Standorten in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen wird, soll rund um die Uhr ähnliche Leistungen bieten wie eine kleine Filiale.

Kunden können dort ohne Vorabregistrierung Brief- und Paketmarken kaufen sowie Briefe und Pakete versenden. In einigen Monaten soll es auch möglich sein, Pakete zu empfangen. Dafür müssen sich die Nutzer wie im Falle der Packstationen aber vorher anmelden. Außerdem kündigte die Post an, dass sich Kunden von Ende Februar an per Videochat von einem Servicemitarbeiter beraten lassen könnten.

Bedient werden die Automaten über einen berührungsempfindlichen Bildschirm. Neben einem integrierten Briefkasten gibt es je nach Modell zwischen 18 und 106 Fächer für Versand und Empfang von Paketen.

Das Netz wird kontinuierlich erweitert

Bezahlt werden kann mit allen gängigen EC-Karten, Visa- und Mastercard, Google Pay und Apple Pay. Bargeld wird nicht angenommen. Je nach Kundenrückmeldungen in der Testphase will die Post den Automatenservice noch erweitern. Unter anderem denkt sie dabei an den Verkauf von Briefzusatzleistungen wie Einschreiben sowie Paketmarken für den Versand ins Ausland.

Die Poststation ist Teil eines vor gut einem Jahr vorgestellten Digitalisierungsprogramms. Besonders in ländlichen Gegenden, wo Filialen fehlten oder diese nur kurze Öffnungszeiten hätten, sollen die Automaten nach Angaben des Konzerns zu einem besseren Service beitragen. Auch das Netz der aktuell gut 6500 DHL-Packstationen wird kontinuierlich erweitert: Bis zum Jahr 2023 plant die Post rund 12.000 dieser Annahme- und Versandstellen für Pakete.