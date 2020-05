Alexander von zur Mühlen : Ein neuer Asien-Vorstand für die Deutsche Bank

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat ein echtes Eigengewächs des Kreditinstituts zum Asien-Vorstand berufen: Alexander von zur Mühlen, 44 Jahre alt und seit 22 Jahren für die Deutsche Bank tätig, tritt die Nachfolge von Werner Steinmüller an, der in diesem Monat 66 Jahre alt wird. Der in Berlin aufgewachsene und studierte Diplom-Kaufmann von zur Mühlen wird im August nach Hongkong oder Singapur zu ziehen, um die Verantwortung für die Wachstums-Region Asien-Pazifik zu übernehmen, in der für die Deutsche Bank derzeit ein Fünftel der Mitarbeiter tätig sind und 13 Prozent der Konzernerträge erlöst werden – Tendenz steigend.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zur Mühlen gilt als ein enger Weggefährte des Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing. Anfangs im Investmentbanking tätig übernahm von zur Mühlen im Jahr 2009 mitten in der Finanzkrise die wichtige Funktion des Treasurers im Deutsche-Bank-Konzern und sorgte dafür, dass die Bank ohne direkte Staatshilfe liquide blieb.

Von zur Mühlen war auch federführend bei vier Eigenkapitalerhöhungen in den Jahren 2010 bis 2017, mit denen die Deutsche Bank von Anlegern insgesamt rund 30 Milliarden Euro einsammelte.

Von 2017 bis 2018 war von zur Mühlen als einer von zwei Bereichsvorständen („Co-Heads“) wieder im Investmentbanking für die globalen Märkte zuständig und hatte dabei eine besondere Verantwortung für Europa und Asien-Pazifik. Dies ist zumindest in seinem Lebenslauf die augenscheinlich einzige direkte Verbindung zu seiner künftigen Aufgabe.

Zuletzt berichtete von zur Mühlen als Leiter der Konzernstrategie seit 2018 direkt an Sewing. Dessen im Sommer 2019 verkündeter Konzernumbau mit dem stärkeren Fokus auf Unternehmenskunden und der Einstellung des globalen Aktienhandels geht weitgehend auf Ideen von zur Mühlens zurück. Auch an den zuvor gescheiterten Fusionsgespräche mit der Commerzbank nahm von zur Mühlen teil.

Mehr zum Thema 1/

Sein Vorgänger Steinmüller war fast dreißig Jahre für die Deutsche Bank tätig. Nach seinem Wechsel von der Citigroup im Jahr 1991 war Steinmüller von 2004 bis 2016 für den globalen Zahlungsverkehr in der Deutschen Bank verantwortlich. Der zunehmende Handel mit der chinesischen Währung Renminbi wurde zu einem seiner Steckenpferde, insofern war die Berufung Steinmüllers zum ersten Asien-Vorstand mit Sitz in Hongkong im August 2016 folgerichtig. Von zur Mühlen betritt ein von der Deutschen Bank schon gut gehegtes Terrain.