Neue Strategie für Görtz : Weniger Schachteln, mehr Service

Der neue Eigentümer des Schuhhändlers Görtz, Bolko Kissling, hat große Wachstumspläne für die Filialkette. Bis in fünf Jahren könnten Hunderte neue Filialen entstehen, beschreibt Kissling seine Vision im Gespräch mit der F.A.Z. Auch einige Geschäfte, die im Zuge der Insolvenz geschlossen wurden, könnten wieder eröffnet werden. Selbst um das Geschäft an der Zeil in Frankfurt hat er sich bemüht: „Das ist ein sehr interessanter Standort.“

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.





An der Zeil hätte er gern den Flagshipstore für sein neues Konzept „Görtz Lifestyle“ eröffnet, eine von mehreren Varianten von Görtz-Geschäften in der Zukunft. Aber der Vermieter macht nicht mit, jetzt sucht er etwas anderes in Frankfurt. Alles ist im Fluss. „Wir sind ja erst seit neun Tagen am Machen.“ Seit neun Tagen, so die Zählweise von Bolko Kissling, ist die Insolvenz der Ludwig Görtz GmbH und zweier Tochtergesellschaften durch Beschlüsse des Amtsgericht Hamburg beendet. Seither haben Insolvenzverwalter oder Gläubiger nichts mehr zu melden.