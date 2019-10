Aktualisiert am

Neue SAP-Spitze im Gespräch : „Ich hoffe, es folgen noch viele Frauen an der Spitze“

Der Softwarekonzern SAP will in Zukunft vor allem organisch wachsen und weniger durch Zukäufe. Das neue Führungsduo im Gespräch.

Frau Morgan, Sie sind als Amerikanerin die erste Frau an der Spitze eines Dax-Unternehmens. Was bedeutet Ihnen das?

Morgan: Oh, das ist ein Privileg. Ich fühle mich geehrt und freue mich, SAP repräsentieren zu dürfen. Ich hoffe, es werden noch viele Frauen an der Spitze von Unternehmen folgen, auch in Deutschland.

Seit wann wissen Sie denn beide von ihrer Ernennung

Klein: Tatsächlich erst seit 24 Stunden. Hasso Plattner hat uns hierher nach Amerika gebeten und uns die Neuigkeit mitgeteilt.

Was wollen sie beide nun anders machen?