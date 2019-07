Neue Quartalszahlen : Apple wächst wieder

Apple hat mit seinen am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Der amerikanische Elektronikkonzern ist in den vergangenen drei Monaten wieder auf Wachstumskurs zurückgekehrt. Die Umsätze mit dem iPhone, seinem mit Abstand wichtigstes Produkt, schrumpften allerdings weiter. Insgesamt kamen die Zahlen an der Börse gut an, der Aktienkurs notierte im nachbörslichen Handel zunächst fast drei Prozent im Plus. Die Apple-Aktie hat seit Jahresbeginn rund ein Drittel an Wert gewonnen.

Insgesamt meldete Apple für das am 29. Juni zu Ende gegangene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 ein Umsatzplus von einem Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 53,4 Milliarden Dollar gerechnet. In den beiden vorangegangenen Quartalen hatte der Konzern Umsatzrückgänge erlitten. Der Nettogewinn fiel im abgelaufenen Quartal um 13 Prozent auf 10,0 Milliarden Dollar, was vor allem an höheren Kosten lag. Der Gewinn je Aktie von 2,18 Dollar war aber um acht Cent besser als erwartet.

Die Umsätze mit dem iPhone fielen diesmal um 13 Prozent auf 26,0 Milliarden Dollar. Das war allerdings eine leichte Verbesserung im Vergleich zu den beiden vergangenen Quartalen, also es jeweils ein Minus von mindestens 15 Prozent gab. Mit seinen anderen Produkten wie dem Tabletcomputer iPad oder Macintosh-Computern konnte Apple die Umsätze jeweils steigern. Das stärkste Wachstum schaffte Apple in der Sparte, zu die Computeruhr Apple Watch und die kabellosen Airpod-Kopfhörer gehören. Hier stieg der Umsatz um 48 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar.

Umsatzplus von 13 Prozent bei Dienstleistungen

Im immer wichtigeren Geschäft mit Dienstleistungen gab es diesmal ein Umsatzplus von 13 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar. Dieses Wachstum lag aber unter dem Wert der vorangegangenen Berichtsperioden. Zu dieser Sparte gehören Angebote wie der App Store, in dem Anwendungen für Geräte wie das iPhone vertrieben werden, der Bezahldienst Apple Pay oder die Musikplattform Apple Music. Vor einigen Monaten startete der Konzern außerdem Apple News+, ein Online-Portal für Zeitschriften und Zeitungen, und für den Herbst ist das Debüt des Videodienstes Apple TV+ geplant, der mit Netflix konkurrieren soll.

Deutlich aufgehellt hat sich das Geschäft in China. Hier fielen die Umsätze zwar um vier Prozent. In den vorangegangenen Quartalen hatte es aber jeweils Rückgänge von mehr als 20 Prozent gegeben.

Für das kommende Quartal sagt Apple einen Umsatz zwischen 61 Milliarden und 64 Milliarden Dollar voraus. Damit könnte es wieder einen Umsatzrückgang geben, denn der Wert aus dem Vorjahr lag bei 62,9 Milliarden Dollar.