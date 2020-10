Neue Lieferando-Chefin : „Ich habe absoluten Respekt vor unseren Fahrern“

Es sei schon eine aufregende Zeit für sie gewesen Anfang Oktober, sagt Katharina Hauke. Erst habe sie ihren 45. Geburtstag gefeiert und sei dann, nur drei Tage später, als Geschäftsführerin von Lieferando in Deutschland und Österreich eingetragen worden. Damit ist die gebürtige Wienerin die erste Frau an der Spitze des größten Essenslieferdienstes in Deutschland – wobei dieser vor ihr auch erst einen Chef hatte.

Dieser, der 39-jährige Lieferando-Gründer Jörg Gerbig, war schon vor sechs Jahren in den Vorstand des Mutterkonzerns Takeaway.com gewechselt, als er den deutschen Lieferdienst damals an das niederländische Unternehmen verkaufte. Bislang führte er das operative Geschäft des Konzerns und Lieferando in Deutschland in Personalunion.