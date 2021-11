Aktualisiert am

Neue Hochschule in USA : Eine Universität der Dissidenten

An Amerikas Hochschulen fühlen sich Akademiker mit konservativen Einstellungen unerwünscht. Sie wittern eine Ideologie der Intoleranz. Daraus resultiert die Gründung einer neuen Universität in Texas. Wird sie ein Zufluchtsort für Andersdenkende?

Joe Lonsdale ist ein Unternehmensgründer, Wagnisfinanzierer und Flüchtling. Er hat voriges Jahr San Francisco mit Familie und Firma verlassen und damit den Bundesstaat Kalifornien. Schlechte Politik entmutige dort Wirtschaft und Innovation, verstelle Chancen und mache das Leben in großen Städten grässlich und unangenehm. „Wir wurden der intoleranten Linken müde, die Gegner lieber dämonisiert als Meinungsunterschiede ehrlich und offen zu diskutieren“, schrieb er vor einem Jahr in einem Beitrag für das Wall Street Journal, der Furore machte. Lonsdale fand eine neue Heimat für sich und seine Venture Capital-Gesellschaft 8VC in Austin, im Bundesstaat Texas.

Jetzt macht er wieder Schlagzeilen. Der 39-Jährige ist Mitgründer und wichtigster Finanzier einer neuen Hochschule in Texas’ Hauptstadt. Als Gründer von Unternehmen wie Palantir zusammen mit Peter Thiel und anderen Technologieunternehmen und als Investor in erfolgreichen Start-ups hat der Stanford-Absolvent genügend Vermögen angehäuft, um einen Ausflug in die Philanthropie zu unternehmen. Forbes schätzte sein Vermögen vergangenes Jahr auf 425 Millionen Dollar.