Sandalenhersteller : Neue Eigner übernehmen Mehrheit bei Birkenstock

Aktualisiert am

Nach langen Verhandlungen gibt die Familie Birkenstock die Mehrheit an ihrem Unternehmen ab. Das im Jahr 1774 gegründete Traditionsunternehmen geht an einen Luxuskonzern.

Birkenstock-Filiale in Berlin Bild: Reuters

Der weltbekannte Sandalenhersteller Birkenstock geht mehrheitlich an die amerikanisch-französische Beteiligungsgesellschaft L Catterton und die Familienholding Financière Agache. „Über die Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart“, teilte das Unternehmen mit Stammsitz im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein am Freitag mit.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Die Partnerschaft sei für Birkenstock „der nächste logische Schritt, um auch in Zukunftsmärkten wie China und Indien weiter stark zu wachsen“.

Die Erben Christian und Alex Birkenstock erklärten laut Mitteilung: „Für die nächsten 250 Jahre brauchen wir Partner mit der gleichen strategischen und langfristigen Vision wie die der Familie Birkenstock. In L Catterton and Financière Agache haben wir diese Partner gefunden.“ Die Marke Birkenstock hat im Jahr 1774 ihren Anfang genommen.

Die Eignerfamilie hinter Birkenstock hatte für die Verhandlungen Goldman Sachs als Berater mandatiert. Zuvor war zu hören, dass die Familie im Unternehmen engagiert bleiben möchte. Die Brüder Alexander und Christian Birkenstock wollten einen Minderheitsanteil behalten. Ein dritter Bruder war vor einigen Jahren ausgestiegen. Wie die Vereinbarung nun genau getroffen wurde, ist nicht bekannt.

Mehr zum Thema 1/

Die Birkenstock GmbH & Co. KG verkaufte laut Bundesanzeiger mit 3600 Beschäftigten im Geschäftsjahr 2018/19 (zu Ende September) 23,8 Millionen Schuhe. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf mehr als 721,5 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwa ein Drittel auf 161 Millionen Euro.