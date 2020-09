Neue Daimler-Fabrik : „Selbst die Schraubenschlüssel sind hier vernetzt“

Produziert wird die S-Klasse seit jeher in Sindelfingen – jetzt aber in einer ganz neuen Fabrik, die mit Rekorden aufwartet: Die Effizienz soll hier um 25 Prozent höher sein als in einer konventionellen Automontage, der Energieverbrauch um 25 Prozent niedriger und von Beginn an CO2-neutral, vor allem aber extrem flexibel.

Die „Factory 56“, wie die Halle nach der werksinternen Nomenklatur genannt wird, wurde einige Stunden vor der S-Klasse-Premiere des Luxuswagens eingeweiht. „Wir haben dem Kunden das Versprechen gegeben, die begehrenswertesten Autos zu liefern. Die Factory 56 ist der perfekte Geburtsort dafür“, fasste Daimler-Vorstandschef Ola Källenius seine Sicht auf die Fabrik zusammen: „Hier ist die smarte, flexible Produktion der Zukunft schon Realität.“

Damit sei zugleich die Richtung für die künftige Automobilproduktion von Mercedes-Benz vorgegeben: Voll vernetzt, flexibel, Ressourcen schonend.

Die neue Fabrik, die sich über eine Fläche von 30 Fußballfeldern erstreckt, kommt komplett ohne Fließband aus. Sie arbeitet stattdessen mit fahrerlosen Transportsystemen. Das mache die Produktionsstätte flexibel, sagte Ola Källenius: Nicht nur die neue S-Klasse und ihre Varianten soll hier produziert werden, sondern auch das auf einer ganz anderen Plattform aufgebaute voll elektrische Schwester-Modell EQS sowie künftig auch andere Baureihen. Ursprünglich hatte Daimler die Absicht, in der Fabrik Robo-Taxis zu bauen.

Kretschmann staunt

Während solche vollautonomen Autos noch Zukunftsmusik sind, stehen alle Maschinen in der neuen Produktionsstätte miteinander im Austausch, wobei Daimler als erster Autohersteller ein 5G-Netz in der Produktion einsetzt. Der Datenaustausch soll auch über die Lieferkette hinweg funktionieren, sodass auf Abweichungen sofort reagiert werden kann – und sei es am anderen Ende der Welt.

„Selbst die Schraubenschlüssel sind hier vernetzt“, staunte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der zur Eröffnung der Fabrik gekommen war, und der Grünen-Politiker zeigte sich überzeugt: „Das ist eine große Chance für die Wirtschaft und für den Klimaschutz.“

Nachhaltigkeit sei Kern der Unternehmensstrategie, bekräftigte Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer, der als „Vater“ der Factory 56 apostrophiert wird. „Wir stehen im globalen Wettbewerb und die Frage war, wie schaffen wir Zukunft am Hochlohnstandort – das geht nicht von alleine“, erinnerte Schäfer an die Entscheidungsfindung. 2,1 Milliarden Euro habe Daimler seit dem Jahr 2014 in Sindelfingen (einem Standort mit 35.000 Mitarbeitern) investiert, davon allein 730 Millionen Euro in die Factory 56.

Das seien damals harte Verhandlungen gewesen, als das „Zukunftsbild“ für den Standort entwickelt worden sei, betonte Ergun Lümali, Betriebsratschef von Daimler in Sindelfingen. Die aktuellen Gespräche in Sachen Personalkosten erwähnte Lümali während der Fabrikeinweihung nicht explizit. Er ließ aber erkennen, dass die Belegschaft nicht bescheidener geworden ist: „Wer die besten Autos der Welt produziert, muss auf beste Arbeitsbedingungen realisieren.“

Dabei bekräftigte Daimler-Chef Källenius am Rande der Veranstaltung, den 2019 angekündigten Sparkurs zu forcieren. Der Automobilhersteller werde in den kommenden Jahren sehr stringent den Weg weitergehen, die Gewinnschwelle früher zu erreichen.

Daimler plant Personalabbau und will Kapazitäten wegen des Einbruchs am Automarkt durch die Corona-Pandemie sowie der Umstellung auf Elektroautos reduzieren. Einige Lichtblicke sieht der Daimler-Chef indes schon. „Das Marktgeschehen hat sich deutlich stabilisiert“, sagte Källenius in Sindelfingen mit Blick auf den Absatz von Mercedes-Benz.

In China habe sich die Nachfrage rasch verbessert. Europa und Nordamerika seien noch nicht so weit. „Vom freien Fall im zweiten Quartal haben wir uns erholt. Jetzt bewegen wir uns in die Normalität zurück.“